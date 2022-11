Zeci de răniți după un cutremur de 6 în vestul Turciei. Seismul a fost resimțit până la Istanbul și Ankara (VIDEO)

Un cutremur cu magnitudinea de 6 a lovit o zonă din vestul Turciei, în apropiere de Duzce, la circa 210 kilometri est de cel mai mare oraș al țării, Istanbul, transmite .

Seismul a fost îndeajuns de puternic pentru a fi resimțit la Istanbul și în capitala Turciei, Ankara. Cel puțin 35 de persoane au fost rănite, spun oficialii turci.

Estimările în legătură cu adâncimea la care s-a produs variază de la 2 la 10 kilometri.

Au fost raportate întreruperi de curent în regiune, iar unii locuitori ar fi sărit de la balcoane.

Un al doilea seism, de 4,7, a fost înregistrat la aproximativ 20 de minute de primul.

Ministrul turc al afacerilor interne, Suleyman Soylu, susține că nu există informații despre eventuale pierderi de vieți.

Ulterior, agenția turcă pentru dezastre a anunțat că au fost rănite 32 de persoane la Duzce, una la Instabul, una la Zonguldak de pe coasta Mării Negre și o alta la Bolu, în sud-est.

Footage of the moment 5,9 magnitude hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed

— Selin Girit (@selingirit)