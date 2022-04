Zelenski amenință că Ucraina va abandona discuțiile cu Rusia dacă sunt organizate „pseudo-referendumuri” în teritoriile ocupate / Conferința liderului ucrainean, într-o stație de metrou (FOTO)

Kievul va abandona discuțiile cu Moscova dacă Federația Rusă distruge poporul ucrainean din orașul Mariupol și organizează „pseudo-referendumuri” pentru a crea „pseudo-republici” în zonele aflate sub ocupație rusă, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit .

Liderul ucrainean a susținut sâmbătă seară o conferință de presă într-o stație de metou din Kiev, iar asistența a fost una numeroasă.

Zelensky press conference takes place in the subway station. The reality becomes even more surreal, yet it also shows – everything is possible if you want. There is no any reason not to held a president press conference because of the war.

