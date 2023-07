Zelenski, în fața jurnaliștilor din Africa: „Putin face la fel ca Hitler” / Ce a mai transmis președintele ucrainean în cadrul interviului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat marți, 18 iulie, un interviu mai multor jurnaliști din Africa, în care s-a discutat atât despre război, cât și despre ieșirea Rusiei din acordul privind cerealele din Marea Neagră.

În cadrul interviului, președintele Ucrainei le-a spus jurnaliștilor că „Putin face la fel ca Hitler”, făcând referire la distrugerea infrastructurii energetice a Ucraine și a spus că ieșirea Rusiei din acest acord va afecta țările africane.

„Am fost tăiați de la curent iarna. Nu a existat nicio întrerupere pe acest continent de 100 de ani. Ultima întrerupere a fost sub Hitler. El (Putin) face la fel ca Hitler. Modalitățile de capturare a Ucrainei au fost la fel ca cele folosite de Germania fascistă. A făcut tot la fel, doar că nu a cucerit Kievul”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenskyi on fire during an interview with African journalists.

„We were cut off from the electricity in the winter. There has not been a blackout on this continent for 100 years. The last blackout was under Hitler. He (Putin) is doing the same as Hitler. The ways of capturing…

