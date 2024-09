Apple a lansat iPhone 16, Apple Watch 10 și AirPods 4. Actualizările cu care speră să își convingă publicul să renunțe la dispozitivele mai vechi (FOTO, VIDEO)

Apple a dezvăluit luni o nouă generație a produselor sale, inclusiv iPhone 16, care se bucură de câteva actualizări impresionante despre care compania speră că i-ar putea convinge pe clienți să treacă la versiunea nouă, relatează .

De la lansarea iPhone 12 în 2020, primul smartphone Apple cu conectivitate 5G, compania le-a oferit clienților prea puține motive pentru a cumpăra cea mai nouă generație. Camerele telefoanelor au ajuns în punctul în care sunt îndeajuns de bune pentru a satisface nevoile de zi cu zi fără schimbări majore de hardware.

În aceste condiții, în jur de 300 de milioane de utilizatori de iPhone nu și-au actualizat versiunea de telefon de mai bine de patru ani, conform statisticilor publicate luna trecută de analistul Dan Ives de la firma de investiții Wedbush. Prin urmare, vânzările de iPhone, care asigură jumătate din veniturile companiei, au fost lente.

În mod similar, Apple Watch și AirPods-urile au avut parte de îmbunătățiri mai degrabă incrementale în ultimii ani, prea puțin pentru a-i convinge pe clienți să plătească sute de dolari în plus pentru noile dispozitive.

Apple a precizat că iPhone 16 va fi primul model conceput special pentru inteligența artificială generativă. Atât versiunea standard, cât și cea Pro vor fi disponibile în magazine din 20 septembrie.

Noul smartphone vine cu o lățime de bandă cu 17% mai mare și are un procesor cu 40% mai rapid decât modelele anterioare. În plus, este prevăzut cu un geam ceramic cu 50% mai rezistent.

iPhone 16 va fi modelul de iPhone cu cea mai lungă durată de viață a bateriei dintre toate modelele de până acum și va permite folosirea camerei la o rezoluție 4K, cu 120 FPS. Va permite transformarea videoclipurilor în secvențe slow-motion după ce au fost înregistrate și va veni cu îmbunătățiri și la capitolul audio.

