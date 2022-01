Apple va transforma iPhone-urile în terminale de plată POS. Toate telefoanele cu Apple Pay vor avea funcția (VIDEO)

Apple plănuiește un nou serviciu care va permite întreprinderilor mici să accepte plăți direct pe iPhone-urile lor, conform Reuters.

Noua caracteristică transformă iPhone-ul însuși într-un terminal de plată (de genul POS) și va permite comercianților să accepte plăți prin atingerea unui card de credit sau a altui iPhone pe spatele dispozitivului lor.

Apple a lucrat la noua funcție din 2020, când a plătit aproximativ 100 de milioane de dolari pentru startup-ul canadian Mobeewave, care permite smartphone-urilor să accepte plăți prin simpla atingere a unui card de credit.

