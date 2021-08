Cea mai recentă informație cu privire la iPhone 13, „scursă” pe internet (FOTO)

Apple pregătește lansarea iPhone 13, iar cu mai puțin de o lună înainte de lansarea device-ului, noi informații au fost „scurse” pe internet. Un nou detaliu a fost primit cu încântare pe forumurile de specialitate, care se referă la culoarea smarphone-ului.

iPhone 13, în variantele Pro, va fi livrat într-o variantă „Rose Gold”. Chinezul Majin Bu, un internaut pasionat de tehnologie, a publicat pe pagina sa de Twitter imagini cu noul telefon mobil. În fotografii se poate observa smarphone-ul care pare a fi un iPhone 13 Pro, cu un sistem de camere mărit și cu o carcasă arămie cu finisaj mat.

Chinezul numește culoarea smartphone-ului drept „Rose Gold”, o nuanță pe care și Apple a mai oferit-o în trecut pe dispozitive, care avea predominantă nuanța de roz.

În afară de noua culoare, generația iPhone 13 anunță un decupaj mai mic în ecran, refresh rate la 120 Hz pentru ecranele de pe modelele Pro, camere îmbunătățite pe toate variantele și un nou procesor, Apple A15.

Evenimentul de lansare al iPhone 13 ar urma să aibă loc la jumătatea lunii septembrie.

Based on what was sent to me today, #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit, probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19, 2021