Comisia Europeană amenință TikTok cu suspendarea programului de recompense: „Susținem că aplicația este toxică și creează dependență”

Comisia Europeană a inițiat luni, 22 aprilie, o a doua rundă de proceduri oficiale împotriva TikTok, în temeiul Legii privind serviciile digitale, cu privire la lansarea TikTok Lite, semnalând intenția de a suspenda programul de recompense al aplicației, scrie .

Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „Programul de sarcini și recompense” al variantei TikTok Lite, care permite utilizatorilor să obțină recompense dacă se implică în activități precum vizionarea de videoclipuri și aprecierea conținutului. Astfel, utilizatorii pot să obțină vouchere Amazon, carduri cadou PayPal și monezi în aplicația TikTok.

De asemenea, Executivul UE și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la efectele de dependență, în special în rândul copiilor, din cauza posibile absențe a unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei.

este concepută pentru regiunile cu viteze de Internet mai mici, fiind lansată luna trecută în Spania și Franța.

„Suspectăm că aplicația TikTok este toxică și creează dependență, în special pentru copii. Dacă TikTok nu aduce dovezi convingătoare de siguranță, ceea ce nu a reușit să facă până acum, suntem pregătiți să declanșăm măsurile provizorii ale ASD, inclusiv suspendarea Programului de recompense TikTok Lite”, a scris Comisarul european pentru afaceri digitale, Thierry Breton, pe aplicația X (fosta Twitter).

