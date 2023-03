Veste excepțională pentru fanii jocului: Counter-Strike 2 a fost confirmat. Cu ce îmbunătățiri vine

Frecvența ciclurilor de actualizare nu mai contează pentru mișcări, focuri sau aruncări

Valve a abordat un sistem de tip „what you see is what you get” ceea ce se traduce printr-o arhitectură diferită a modului în care jocul comunca cu serverele: în prezent, CSGO funcționează pe bază de ticks – adică tu apeși un buton, iar comanda este transmisă către server la un anumit interval de timp.

Counter-Strike 2 vine cu o noutate numită sub-tick updates: jocul va trimite comanda către server fix în momentul în care a primit-o, cu un delay de câteva milisecunde – comentează ZonaIT, referindu-se la faptul că întreaga experiență de joc se va simți mult mai fluidă și modul în care personajele și grenadele reacționează cu lumea înconjurătoare se va schimba.

Mulțumită arhitecturii de sub-cicluri de actualizare aferente jocului Counter-Strike 2, serverele știu exact când începe o mișcare, când este tras un foc de armă sau când o grenadă este aruncată. Drept urmare, indiferent de frecvența ciclurilor de actualizare, mișcările și focurile vor fi la fel de receptive, iar grenadele vor avea întotdeauna aceeași traiectorie.