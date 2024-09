Meterologii ne avertizează că vom avea parte de o iarnă complet neobişnuită. Câte grade vor fi în sezonul rece

avertizează că vom avea parte de o complet neobişnuită. Aceasta va fi caldă şi fără ninsori.

În următoare perioadă, temperaturile vor creşte de la o zi la alta şi vom avea chiar şi cu 10-11 grade mai mult faţă de temperaturile normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în următoarele zile

În acest weekend, va fi şi mai cald, în unele zone vor fi peste 30 de grade Celsius.

Spre exemplu, sâmbătă, în Capitală, vor fi 32 de grade. „Clar că e vorba de o perioadă de vară dar să ştiţi că această prelungire a verii uneori spre toamnă este ceva ce devine din ce in ce mai frecvent in ultimii ani. Anul trecut am avut temperaturi de peste 35 de grade Celsius chiar în a doua parte a lunii octombrie”, a precizat Roxana Bojariu, climatolog, potrivit .

În estul şi sudul Europei va ajunge un val de aer fierbinte din nordul Africii. În weekend însă, aerul mai rece venit dinspre nord-vestul continentului va recâştiga terenul pierdut.

Chiar dacă pe timpul zilei vremea va fi numai bună de stat la plajă, serile vor fi reci toată săptămâna.

„Noptile urmatoare minime undeva intre 6 si 15 grade, in general. În toată această toamnă trebuie să ne asteptăm la astfel de manifestări sau de treceri”, a spus Mihai Timu, meteorolog ANM.

Cum va fi vremea în această iarnă

Vremea se va răci, brusc, de duminică, chiar şi cu 10 grade Celsius în unele zone.

Furtunile care creează probleme în vestul Europei vor aduce ploi şi în ţara noastră.

„Duminică ne asteptăm la instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice si intensificări ale vantului si cantităti de apă mai însemnate”, a anunțat Mihai Timu, meteorolog ANM.

Meteorologii anunţă că vom avea parte de o iarnă caldă, cu temperaturi pozitive, ce nu vor scădea sub 2 grade Celsius.