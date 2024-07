Orașul unde a fost înregistrată cea mai caldă noapte din istoria meteo a României. Minima nocturnă este cea mai ridicată măsurată vreodată în țară

Luna , cea în care ne aflăm, este cea mai caldă din istoria meteo a României – peste iulie 2012.

Cea mai ridicată minimă nocturnă măsurată vreodată în țară la stațiile meteo ANM

Cea mai ridicată minimă nocturnă măsurată vreodată în țară la stațiile meteo a fost înregistrată duminică dimineață.

Temperatura nu a scăzut sub +29,6 C la Oravița. Meterologii le numesc nopți tropicale pe cele în care minimele nu scad sub 20 C. În acest val de căldură, minimele au fost de 28-29 grade Celsius.

Minima nocturnă de +29,6 C la Oravița este cea mai ridicată măsurată vreodată în țară, au precizat reprezentanții ANM, pentru .

De asemenea, tot duminică dimineață s-a înregistrat și a doua cea mai ridicată minimă nocturnă din istorie: +29,5 C la Dumbrăvița de Codru, în județul Bihor.

Tototdată, alte minime foarte ridicate înregistrate, duminică, au fost: +28 C la Șiria (jud Arad) și +27 C la Sulina (în Dobrogea), arată hărțile ANM.

Luni dimineață, minima cea mai ridicată la nivelul țării a fost de +28,8 C la Dumbrăvița de Codru. La Craiova au fost +24,4 C, iar la Buzău, +23,6 C. Cea mai scăzută temperatură de luni dimineață a fost de+9,8 C, la Obârșia Lotrului.

Cele cinci minime ale dimineții extrem de ridicate, înregistrare la Oravița

Acestea sunt cele cinci minime ale dimineții extrem de ridicate, la Oravița: