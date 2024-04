Adrian Țuțuianu: Toți cei trei candidați, care sunt în discuție că ar putea să fie viitori primari generali ai Capitalei, au diverse probleme. Văd că atacul e îndreptat numai spre Cîrstoiu (VIDEO)

Secretarul general adjunct al Guvernului, , a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre candidatul alianței PSD-PNL în cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu.

„Eu cred că lucrurile au evoluat mai degrabă pe fondul atacurilor concertate împotriva doctorului Cîrstoiu”

Ţuţuianu a subliniat faptul că “toți cei trei candidați (N.r.: Cătălin Cîrstoiu, Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone) , care sunt în discuție că ar putea să fie viitori primari generali ai Capitalei, au diverse probleme. Văd că atacul e îndreptat numai spre Cîrstoiu”.

Adrian Ţuţuianu a comentat și , care a spus că el, singur, nu își va anunța retragerea.

„Deocamdată este o discuție purtată foarte mult în presă, purtată și în interiorul celor două partide politice, pentru că este inevitabil, dar decizia nu o iau nici eu aici, în această seară, nici cei care suntem prezenți în studio. Este o decizie care privește coaliția. Știți foarte bine că premierul este plecat din țară, va reveni în țară probabil că mâine seară. Sâmbătă, duminică, vor fi zile în care se va discuta în ce măsură se impune o asemenea decizie sau dacă se impune o asemenea decizie.

Eu cred că lucrurile au evoluat mai degrabă pe fondul atacurilor concertate împotriva doctorului Cîrstoiu și din partea celor care îl susțin pe Piedone la Primăria Capitalei, și din partea celor care îl susțin pe Nicușor Dan”, a precizat Ţuţuianu.

„Menținerea coaliției este foarte importantă”

Ţuţuianu a fost întrebat dacă cei care îl susțin pe Piedone ar fi din PSD.

„Nu, eu nu am auzit. Este o opinie personală a domnului Cîrstoiu.

Eu nu am auzit o asemenea discuție în Partidul Social Democrat, dar am să vă spun că din perspectiva mea, din punctul meu de vedere, menținerea coaliției este foarte importantă. O candidatură comună la Primăria Capitalei cred că este de dorit, pentru că am pornit pe acest drum și am pornit pe ideea că o coaliție de tipul acesta asigură stabilitatea și dezvoltarea României. Și eu cred că trebuie continuat în această direcție”, a explicat secretarul general adjunct al Guvernului.

„Văd că atacul e îndreptat numai spre drumul Cîrstoiu”

Adrian Țuțuianu a mai fost întrebat ce înseamnă “dinspre susținătorii lui Piedone sau dinspre susținătorii lui Nicușor Dan”, dacă ei au comandat ANI să facă public acel raport.

“Deocamdată nu știu dacă ANI are o investigație în curs, dacă are, nu avem un rezultat, dar v-aș aduce în atenție faptul că toți cei trei candidați, care sunt în discuție că ar putea să fie viitori primari generali al Capitalei, au diverse probleme. Văd numai că atacul e îndreptat spre drumul Cîrstoiu. A uitat toată lumea, de exemplu, că domnul Nicușor Dan are și el o cercetare făcută de ANI, a câștigat doar în parte, în primă instanță, există un dosar penal pe chestiunea incompatibilității domniei sale, dar văd că lucrul acesta nu se discută.

Toată lumea a uitat că, de exemplu, doamna Clotilde Armand de la Sectorul 1 este incompatibilă și există o decizie de primă instanță și dacă s-ar pune problema să rămână la primărie, într-o jumătate de an, probabil de aici încolo, am avea alegeri parțiale anticipate, iar a treia chestiune, sunt și aspecte care îl privesc pe domnul Piedone, reflectate de presă, dar de care se discută prea puțin. De unde eu trag concluzia că din ambele părți se dorește punerea în dificultate a candidatului alianței”, a mai adăugat fostul ministru al Apărării Naționale.