Alexandru Rafila, despre numărul record de cazuri COVID: A fost inclus în scenariile pe care le-am prezentat. Este similar cu ce se întâmplă în multe alte țări (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexadru Rafila, a declarat miercuri că umărul record de cazuri de COVID-19 atins miercuri era prevăzut în scenariile privind evoluția pandemiei. Acesta a mai spu că miercuri a fost atins și un record în ceea ce privește testarea:

„Ne așteptam ca astăzi să fie acest număr, pentru că ne aflăm după o perioadă în care testarea a fost puțin mai redusă. Astăzi s-au efectuat pentru prima oară în România peste 100.000 de teste.

Acest număr este preocupant, dar nu putea fi exclus din scenariile pe care Ministerul Sănătății și INSP vi le-a prezentat încă de acum două săptămâni. Este un număr de cazuri similar cu ce se întâmplă în multe alte țări.

Am estimat o astfel de evoluție generată de Omicron, cu o transmisibilitate mult mai mare, sunt numeroase cazuri care se înregistrează și la persoane vaccinate, asta nu înseamnă că vaccinarea nu trebuie să meargă înainte”.

Aleandru Rafila a vorbit și despre măsurile luate pentru pregătirea valului 5 al pandemiei: „Toate măsurile care au fost luate, mă refer la adoptarea legislației și operaționalizarea testării la cabinetele medicilor de familie. Centrele ambulatorii de evaluare sunt funcționale în mare majoritate, am distribuit medicația antivirală, am deschis calea prescrierii ambulatorii”.

Alexandru Rafila a anunțat că a semnat contractul privind distribuirea primelor tratamente antivirale:

Am încheiat contractul, am semnat și am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative, monopiravil, care se administrează pacienților cu risc crescut, simptomatici, în centrele de evaluare sau spitale. Primele cantități vor ajunge la sfârșitul acestei săptămâni, iar la DSP=uri care să le distribuie în primele zile ale săptămânii viitoare”.