Bugetul pentru 2022 intră marți în dezbaterea Parlamentului României

Bugetul pentru 2022 intră marți în dezbaterea Parlamentului. Luni, proiectul bugetului de stat și asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor a fost aprobat de către Guvern.

Proiectul a ajuns luni seara în Parlamentul României, urmând să fie dezbătut în plen începând de marți.

Bugetul pentru 2022 intră marți în dezbatere în Parlament

Birourile permanente reunite ale celor două Camere au stabilit ca senatorii și deputații să aibă timp până marți la ora 12:00 să depună toate amendamentele la cele două proiecte.

De la ora 14:00, bugetul pentru 2022 va intra în comisiile de specialitate pentru aviz, iar de la ora 18:00 proiectul va ajunge în comisiile de buget – finanțe.

Joi, bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 vor intra în plenul Parlamentului, pentru dezbatere şi vot.

Florin Cîțu: „Alcătuirea bugetului este un compromis”

Președintele PNL, Florin Cîțu, a precizat că ținta de investiții de 7% era legat de pachetul social pe care l-au propus cei de la PSD. Acesta este nemulțumit pentru că se trece de la un buget care se baza pe investiții, la un buget care alocă mai puține resurse investițiilor, și mai multe pachetelor sociale.

„Alcătuirea bugetului este un compromis. Vom vedea dacă PNL va accepta să meargă și cu acest compromis mai departe, în această coaliție.

Este o parte de principiu de la care am pornit, când am făcut această coaliție. (…) Pentru noi este important să investești. Am demonstrat în ultimii doi ani de zile că deși am scos taxe, am eliminat taxe, accize, supraimpozitări, am reușit să avem venituri mai mari la buget, pentru că am investit.

De aceea am ținut la acest procent de investiție, de 7%, era legat de pachetul social pe care l-au propus cei de la PSD. Am spus că dacă vreți să susținem o creștere de pensii peste ceea ce propusesem noi, e nevoie să producem mai mult, ca să putem să plătim. Ca să produci mai mult, trebuie să investești. E simplu”, a spus Florin Cîțu la Digi24.