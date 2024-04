Cătălin Drulă (USR): Mulți bani se pierd pe cheltuieli complet inutile și contracte date pe șpăgi / E concurență neloială din partea sectorului public față de sectorul privat (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, a explicat miercuri, pentru B1 TV, ce ar trebui să facă guvernanții PSD-PNL pentru și a face economii la buget. El a dat exemple din ceea ce a făcut el în scurta perioadă în care a fost ministru al Transporturilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ce ar face Cătălin Drulă pentru a economisi bani la buget

„Sunt reforme care la îndemână. Putem lua exemple de la cheltuielile inutile. Eu, când am ajuns la minister (al Transporturilor) erau 5.800 de angajați la Metrorex, 100 de angajați doar zugravi și vopsitori, când acestea sunt niște servicii externalizabile ușor. Eu am lăsat 5.000 de angajați în plată, nu s-au mai angajat în locul celor ieșiți la pensie. Asta e o sarcină în minus pe bugetul unei companii care deja are pierderi foarte mari și pe care trebuie s-o aduci în zonă. Am ajustat puțin și tariful, ca să se acopere mai bine cheltuielile și să nu mai ceară de la bugetul statului.

Un alt exemplu: statul are bunuri care stau de izbeliște. Parcările de pe autostrăzi stăteau goale și triste, să spun așa (…), le-am concesionat în 2021 și rezultatul e nu numai că acum ne putem opri să mâncăm, să alimentă, dar statul român încasează anual redevență anuală de 70 de milioane de lei. Înainte de 2021, banii ăia nu intrau!

Nu mai zic de contracte făcute pe șpăgi, de cheltuieli complet inutile: se cumpără bărcuțe la ARSVOM (Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare) care nu-s bune de intervenit pe mare…

Pot să țin un curs despre cum e statul român… Și asta e doar la un minister. Asta se replică în fiecare minister, în fiecare instituție. (…) E o risipă și dacă o tai, începe să devină mai suportabilă sarcina bugetară”, a declarat liderul USR.

Drulă: Sectorul public face concurență neloială sectorului privat

„E concurență neloială din partea sectorului public față de sectorul privat pentru că din pix, care nu au justificare economică, încât oamenii spun ”mai bine mă duc la stat, salariul e călduț, nu mă omor cu munca” și când caută sectorul privat… e criză de forță de muncă în toată România”, a mai afirmat Cătălin Drulă.