Cristian Popescu Piedone, la ieșirea de la DNA: Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar. Nu am nicio restricție. Procurorii ridică documente doar din trecut (VIDEO)

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a declarat vineri, la ieșirea de la DNA, că are calitatea de suspect într-un nou dosar, fiind denunțat de fostul primar Daniel Florea.

Piedone, declarații despre dosarul DNA în care e suspect

La aeroportul Otopeni „mi s-a adus la cunoștință că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din februarie – martie 2021. M-am urcat în mașină și am venit la DNA.

Aici mi s-a dus la cunoștință calitatea de suspect, cauza dosarului – că la preluarea madatului, la nici trei luni, nu am pus în aplicare o Hotărâre a Consiliului Local privind de ce mai putea să exercite în Sectorul 5 societatea REBU. Singura societate abilitată era Salubrizare SA.

Azi n-am dat declarații, voi da după studierea dosarului.

Denunțătorul e fostul primar al Sectorului 5, Daniel Florea. Se pare că s-a denunțat singur, probabil s-a deranjat foarte tare când am scos la iveală foarte multe nereguli din Sectorul 5.

În căldurile lui, crezându-se tot în campanie, la nici trei luni, a făcut aceste denunțuri, nu au fost singurele denunțuri.

Nu am nicio restricție, absolut nimic.

Totul aparține lui Florea. DNA ridică documente doar din trecut”, a declarat Piedone.

Piedone, de pe aeroport, direct la DNA

Amintim că primarul Sectorului 5 . S-a întâmplat vineri dimineață, când la bordul unui avion ce trebuia să plece de pe Otopeni cu destinația Munchen a fost anunțată . Alarma a fost falsă.

„Luasem bilete să plec cu soția la Florența, cu escală la Munchen. S-a anunțat o amenințare cu bombă. Urcasem în avion. Cei de la poliția de frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poartă, am zis că nu. Am urcat în avion, avionul a stat 10-15 minute, apoi au golit tot avionul că e alertă cu bombă. Am făcut din nou control și am așteptat să urc în autobuz. A venit un domn polițist și m-a invitat să-l urmez pentru clarificări”, a povestit Piedone.