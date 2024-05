Dominic Fritz, despre construcțiile ilegale din Timișoara: Robu poate a mers în instanță, dar doar ca să păstreze statu-quoul. Eu le demolez prin dispoziție de primar (VIDEO)

Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a vorbit despre construcțiile ilegale din Timișoara, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a precizat că el nu trebuie să meargă în instanță pentru a demola astfel de imobile, ci folosește instrumentul dispoziției de primar.

Dominic Fritz (USR), pe B1 TV, despre construcțiile ilegale din Timișoara

Întrebat despre declarațiile fostului primar, Nicolae Robu, care spunea că nu ținea de primar să rezolve ca să își vândă proprietatea, Dominic Fritz l-a contrazis și a spus că în speță existau inclusiv aspecte ce țineau de disciplina în construcții și de urbanism.

„Domnul Robu povestește multe. Eu cred că felul în care reacționează timișorenii în această situație, cumva revolta lor că încă se întâmplă astfel de lucruri, faptul că eu sunt primul primar care a început cu adevărat să ia măsuri, nu să meargă în instanță… Pentru că, știți? Domnul Robu s-a tot lăudat că și el a mers în instanță, dar e foarte ușor să mergi în instanță că, cumva, așa parchezi o problemă, în cinci ani încă nu îți vine soluția, se mai tergiversează. De foarte multe ori, aceste litigii, inclusiv din partea administrației, sunt de fapt o formă de a păstra statu-quoul”, a declarat Dominic Fritz.

Dominic Fritz: Eu demolez construcțiile ilegale prin dispoziție de primar

„Eu ce am făcut în cazuri de demolări, de exemplu, orice construiești pe domeniul public eu nu trebuie să merg în instanță ca să îți demolez construcția ilegală, ci prin dispoziție de primar, ca o măsură administrativă, eu merg înainte. Câte dispoziții de demolare a semnat domnul Robu? Zero”, a continuat actualul primar al Timișoarei.

„Pe malul Begăi am avut un hectar de domeniu public, în mijlocul orașului, în zona zero, în care s-a îngrădit, în care s-au construit discoteci, cluburi ș.a.m.d. Domnul Robu poate a mers în instanță sau nu știu ce, dar doar ca să păstreze statu-quoul. Eu am emis o dispoziție de primar și am demolat, și acum, pe un hectar, în mijlocul orașului, avem un spațiu public de calitate (…). Vom merge înainte cu astfel de eliberări ale domeniului public”, a mai spus Dominic Fritz.