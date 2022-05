Florin Cîțu, reacție după ce hackerii ruși au publicat un clip trucat cu el: În primul rând, nu îmi stă bine în roșu / E nevoie de sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Florin Cîțu, președintele Senatului, a avut o reacție ironică, întrebat ce părere are despre de hackerii ruși, în care el apare în rolul Pamelei Anderson din Baywatch. Liberalul a spus că lui nu-i stă bine în roșu și că se bucură că hackerii s-au lămurit, într-un final, cine conduce Senatul și cine conduce Camera Deputaților. Revenind apoi la lucruri mai serioare, Cîțu a insistat, din nou, că e nevoie de sancțiuni chiar mai dure împotriva Rusiei.

Florin Cîțu, reacție la clipul trucat publicat de hackerii ruși

„În primul rând nu îmi stă bine în roșu și niciodată nu îmi va sta bine în roșu. Ați văzut că nu era ceva profesionist acolo, ați văzut că nici nu erau ruși, erau români. Partea bună e că arată cine este inamicul și dușmanul clar al rușilor care fac agresiune în Ucraina.

Am văzut că acum își prezintă și aliații. Deci e bine că acești hackeri spun cine sunt aliații lor și cine sunt dușmanii să știe și românii. Se pare că am fost edificat. Foarte bine, am susținut din primul moment sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei și susțin în continuare”, a declarat Florin Cîțu, citat de

Amintim că hackerii de la Killnet au revendicat recente împotriva unor site-uri românești. Ei stabilit în Marea Britanie, care acum e pe mâna autorităților de la Londra.

În mesajul în care , hackerii au încurcat funcțiile deținute de Florin Cîțu și Marcel Ciolacu, lucru remarcat de ambii.

Cîțu a spus că dacă tot sunt hackeri, ar fi trebuit să știe să dea o simplă căutare pe Google, să vadă cine conduce camerele Parlamentului României.

În replică, hackerii de la Killnet au publicat un clip trucat în care Florin Cîțu apare în rolul Pamelei Anderson din Baywatch.

Cîțu: E nevoie de sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Președintele Senatului a susținut apoi că și europenii înșiși încep să aibă probleme de pe urma sancțiunilor pe care le-au impus Moscovei, dar acest lucru nu ar trebui să-i descurajeze.

„Îmi este teamă că apetitul pentru sancțiuni va scădea în acest context și nu este corect și nu este bine să facem acest lucru. Trebuie să ne menținem fermi pe acest drum de a avea sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, în special economice, pentru că dacă nu slăbim economic Rusia, să știți că Rusia își poate reface capabilitățile militare și nu știm în ce direcție o va lua după aceea și unde se va opri. De aceea este important să oprim Rusia acum când o putem opri”, a declarat Florin Cîțu.