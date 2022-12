Gabriel Oprea: De ziua ei, îi doresc României pace, să fie puternică, înfloritoare și respectată mai ales de cei aflați la cârmă. Avem datoria să luptăm în continuare pentru această țară minunată

De Ziua Națională, gl.(r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor ”Mihai Viteazul” (UMPMV), a urat României „pace, să fie puternică și înfloritoare, să fie respectată și iubită de poporul său și, mai ales, de cei aflați la cârmă”.

Mesajul lui Gabriel Oprea de Ziua Națională a României

„La 1 decembrie, le urez tuturor românilor sa fie sanatosi si fericiti in tara lor, sa traiasca in bunastare si sa-i aiba intotdeauna pe cei dragi aproape.

În aceasta zi, atât de importanta pentru fiecare dintre noi, ne dorim, mai mult decat oricand, stabilitate, coerenta in politica si o economie competitiva. Ne dorim salarii si pensii ca în Europa, vrem sa ne crestem copiii si nepotii intr-un climat de siguranta, sa ne simtim protejati. Vrem sa ne bucuram de parintii si de bunicii nostri si ne dorim ca ei sa se simta impliniti si fericiti, aici, in tara lor”, a transmis Oprea, potrivit

Acesta a precizat că mai ales acum, în contextul războiului de la granițe, trebuie să conștientizăm că avem datoria să luptă în continuare pentru țara noastră: „Este important sa ne gandim la cei care si-au dat viata pentru tara, pentru libertatea noastra si sa ne rugam pentru ei. La fel de important este sa ne gandim si la cei care slujesc astazi sub drapel pentru siguranta intregii societati. Ei sunt garantia ca România va ramane asa cum o stim si ca Marea Unire va fi aparata cu orice pret”.

Fostul ministru al Apărării a mai transmis că trebuie să ne onorăm militarii: „Armata este o institutie de baza a statului, o dovada, nu doar un simbol al devotamentului. Ca om de stat, in pozitiile de demnitate pe care le-am detinut, am facut tot ce mi-a stat in putere pentru ca militarii, politistii, jandarmii, pompierii, politistii de frontiera si toti angajatii din domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala sa se simta respectati si apreciati, sa primeasca drepturile care li se cuvin, iar haina militara sa-si recapete prestigiul pe care il merita. Cred cu tarie ca o Românie puternica nu poate exista fara un sistem de securitate puternic”.

Oprea a lansat apoi un îndemn să tratăm cu responsabilitate valorile care ne unesc și, pe acest fundament, să contruim o națiune mai puternică: „Romania apartine tuturor cetatenii sai. Si fiecare dintre ei are datoria sa isi iubeasca, sa isi respecte si sa isi apere tara. La multi ani, România! Dumnezeu sa binecuvanteze România si pe români”.