Liberalul Alin Tișe, președintele CJ Cluj, se delimitează de Emil Boc și Daniel Buda: „Vor să-l înlocuiască pe Ludovic Orban cu Florin Cîțu, ca să-și rezolve ei problemele și să-și păstreze pozițiile”

Alin Tișe, președintele liberal al Consiliului Județean Cluj, e supărat pe liderii PNL Cluj, Emil Boc și Daniel Buda, care au anunțat că-l susțin pe premierul Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL. El nu a fost prezent nici măcar la alegerile interne pentru desemnarea noii conduceri a PNL Cluj, eveniment la care au venit majoritatea liderilor liberali. Tișe a spus că nu vrea să participe la „combinația nimănui” și că liberalii care vor să-i ia scaunul lui Ludovic Orban nu sunt interesați decât să-și asigure ei pozițiile, iar asta nu înseamnă în niciun caz reformarea partidului.

„Festivalul democrației din PNL riscă să se transforme într-un festival al penibilului și ridicolului!”, a mai precizat șeful CJ Cluj, într-o postare pe Facebook.

Cum se poziționează Alin Tișe în competiția internă din PNL

„În urmă cu câteva luni, când eu îl criticam pe Ludovic Orban, toți vitejii actuali, exponenți, nu-i așa, ai reformei în PNL, stăteau și îl pupau în diferite zone. Acum, brusc au devenit toți exponenții reformei în PNL și speră ca își vor păstra pozițiile dacă va câștiga Cîțu. Vor să îl înlocuiască pe Orban cu Cîțu, ca să își rezolve ei problemele și sa-și păstreze pozițiile! Eu nu așa vad reformarea PNL!”, a declarat Tișe, pentru Actual de Cluj.

La congresul din 25 septembrie, în care va fi aleasă conducerea partidului, vor participa 5.000 de delegați, iar filiala din Cluj ar urma să trimită cel puțin 175. Statutul nu prevede criterii anume pentru alegerea delegaților, dar cum Boc și Buda și-au exprimat susținerea pentru Cîțu, e de așteptat ca aceștia să trimită delegați care să-l voteze pe premier.

Numai că și Alin Tișe are un cuvânt de spus în alegerea delegaților, iar el, spre deosebire de Emil Boc și Daniel Buda, are o trecere mult mai mare în rândul primarilor clujeni. În plus, mai sunt și președinți de filiale clujene și parlamentari clujeni care nu sunt dispuși să-l voteze pe Cîțu.

„Tișe ar fi preferat o funcție în Biroul Central al PNL, însă aceeași dorință o are și Daniel Buda, care are sprijinul total al primarului Emil Boc. Potrivit speculațiilor din partid, însuși Boc visează ca în cazul în care Cîțu va câștiga șefia partidului, să-i revină și lui o titulatură de anvergură, chiar cea de candidat la președinția României, din partea PNL, pe modelul aplicat de partid și în cazul lui Klaus Iohannis. Dar oricum vor ieși alegerile la nivel central, până când Daniel Buda ocupă primul loc în fruntea organizației PNL Cluj, inclusiv o funcție în Biroul Național al PNL, lui Tișe nu-i prea mai rămâne spațiu să avanseze pe linie politică”, explică Actual de Cluj.

„Mă voi decide dacă și unde să candidez. Dacă voi fi votat bine, dacă nu, voi decide ce fac în viitor…Plec sau nu din PNL”, a mai afirmat Alin Tișe.