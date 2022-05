Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu: „Războiul din Ucraina a pus și pune la încercare solidaritatea europeană”

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat luni, la conferința anuală de Ziua Europei, organizată la Institutul Cervantes din București, de către PES activists România și Partidul Social Democrat, că omânia este un beneficiar important al faptului că facem parte din UE:

„Pentru noi ziua de astăzi are o dublă semnificație: este ziua Europei și este și Ziua Independenței de stat a României. România a fost tot timpul în Europa prin valori și prin cultură. Dobândirea independenții a fost primul semn al solidarității europene cu România. Deși am avut un război destul de dur și cu multe victime împotriva Imperiului Otoman. La un an am semnat primul tratat diplomatic cu Imperiul Otoman.

Este foarte important să înțelegem momentul pe care îl trăim astăzi. Din fericire, geografic la distanță, sufletește suntem implicați în ce se întâmplă în Ucraina. A pus și pune la încercare solidaritatea europeană. Modul cum am actionat arată că această construcție este profundă. România este un beneficiar important al faptului că facem parte din UE. Solidaritatea este una din pârghiile care au dus la beneficiile României. În toate sondajele, românii sunt printre cei mai favorabili atât ca România să fie membră în UE, cât și ca orientare euro-atlantică”, a spus ministrul Culturii.

Evelyn Regner, vicepreședinte al Parlamentului European, a precizat la rândul ei că sărbătorim ideea de Europă. Aceasta a pus accentul pe importanța incluziunii sociale:

„Sunt oameni bogați pe de o parte, dar majoritatea nu sunt bogați. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele? Ar trebui să avem cu toții aceeași voce. Parlamentul ar trebui să fie mai democratic. Privim puțin spre viitor. Oare reușim să integrăm pe toți oamenii? Important este să fim uniți și să mergem înainte. Doar așa nu ne va mai fi frică să privim spre viitor”.

Tematica propusă, „Pentru o Europă care nu lasă pe nimeni în urmă“, are ca scop să marcheze atât Ziua Europei cât și încheierea lucrărilor Conferinței privind viitorul Europei, generând totodată o dezbatere interactivă despre modul în care Uniunea Europeană trebuie să răspundă provocărilor actuale. Conferința va aborda, printre altele, modul în care Uniunea Europeană sprijină statele membre în contextul crizei pandemice și a războiului din Ucraina, dar și dimensiunea socială a Europei. Un accent special va fi acordat egalității de șanse la nivel european.