Ministrul Radu Oprea: Economia nu e afectată de alegerile din acest an / Până în 2035 vom depăși ca putere de cumpărare Polonia și Ungaria / Lucrăm bine în Guvern, nu simt o diferență între miniștrii PNL și PSD

Radu Oprea (PSD), ministrul Economiei, a declarat că economia țării nu va fi afectată de alegerile din acest an, ba suntem pe o traiectorie în care, în anii următori, vom depăși PIB-ul per capita al altor state din UE. Totodată, acesta a vorbit din nou despre stabilitatea politică, punctând că nu simte nicio diferență între miniștrii de la PSD și cei ai PNL.

Radu Oprea, despre creșterea economică a României

„Economia nu este afectată de . Nicidecum. Anul trecut am avut o creștere susținută, iar previziunile pentru anul acesta sunt că vom avea cea mai mare din Europa, din zona noastră. În această zonă a Europei este mediul de afaceri cel mai dinamic și sunt optimist. Avem oportunități foarte mari care sunt date de schimbare energiei, care până în 2030 va deveni verde. (…)

Când am intrat în UE eram la 40% din media UE astăzi suntem la 70% raportat la puterea de cumpărare. E un indicator statistic, dar e mai aproape de buzunarul românului decât creșterea PIB. Am depășit Grecia, suntem foarte aproape de Ungaria și previziunile sunt că în 2 ani lucru acesta se întâmplă. În 2035 vom fi cu PIB per capita peste Polonia”, a declarat ministrul PSD al Economiei, pentru

Radu Oprea (PSD), despre funcționarea coaliției cu PNL

Oprea a lăudat apoi modul în care funcționează coaliția cu PNL: „Este foarte important faptul că în România am avut stabilitate politică și continuitate a programului de guvernare. În Guvern, între miniștri, conlucrăm bine și nu simt o diferență între miniștrii PNL și PSD”.