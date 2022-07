Parlamentul European nu se opune energiei nucleare și gazului în tranziția verde. Klaus Iohannis salută anunțul: Mă bucur că eforturile constante ale României s-au reflectat în decizia finală

Președintele Klaus Iohannis salută rezultatele pozitive de miercuri din Parlamentul European în ceea ce privește Taxonomia și s-a arătat bucuros că „eforturile constante ale României” pentru a fi luate în considerare gazele și energia nucleară în tranziția verde „s-au reflectat în decizia finală a PE”.

„Salut rezultatele pozitive de astăzi din Parlamentul European cu privire la Taxonomie. Mă bucur că eforturile constante ale României cu privire la considerarea gazelor și energiei nucleare ca parte din decarbonizarea progresivă s-au reflectat în decizia finală a PE”, a scris șeful statului român, miercuri, pe Twitter.

Welcome today's positive results in the European Parliament 🇪🇺 on . I am glad that 🇷🇴 Romania's constant efforts on considering gas and nuclear as part of progressive decarbonisation were reflected in the EP's final decision.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)