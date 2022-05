Premierul Nicolae Ciucă: „Resimțim deja măsurile guvernamentale și ne bucurăm să vorbim despre creștere economică”

Premierul Nicolae Ciucă a subliniat miercuri, cu ocazia participării la Romanian Business Leaders Summit 2022, ediția a X-a, importanța sprijinului oferit de mediul de afaceri Guvernului României.

„Apreciez foarte mult efervescența dezbaterilor produse de mediul de afaceri. Această efervescență am putut să o simțim de fiecare dată când am avut posibilitatea să discutăm.

Pentru noi a fost foarte important să beneficiem de spiritul dumneavoastră inovator, de creativitatea și sugestiile pe care mediul de afaceri le-a făcut Guvernului României, să putem calibra deciziile și măsurile luate în această perioadă deosebit de grea.

Pentru a susține acest ritm, această dinamică a discuțiilor noastre trebuie să ne gândim la ritmul și dinamica economiei românești, de a susține capacitatea de valorificare a acestor oportunități”, a spus premierul Ciucă.

Acesta a mai spus că măsurile luate de coaliția de guvernare se văd deja prin creșterea economică anunțată de instituțiile internaționale:

Este o preocupare care pentru noi trebuie să se concretizeze în fapte, în decizie. Măsurile politice și guvernamentale au fost discutate în coaliție și susținute de PNL, PSD și de UDMR. Ulterior s-au concretizat în măsuri guvernamentale care astăzi le resimțim și ne bucurăm să vorbim despre această creștere economică: 6,5% față de trimestru similar al anului trecut, 5,2% față de trimestrul precedent. Este o dovadă clară că tot ce am discutat a fost realizat nu prin măsurile pe care le-a luat Guvernul. Guvernul a fost o roată motrică care a susținut activitatea dumneavoastră, a celor care s-au angajat să susțină activitatea economică a României, să susțină locurile de muncă, să se adapteze la noile condiții create.

Pentru a deveni performantă, o economie are nevoie de predictibilitate, de stabilitate și are nevoie de încredere pe care o câștigăm greu și o pierdem ușor. Așa cum am discutat până acum am reușit să dobândim încrederea învestitorilor români și străini.

Vă pot asigura că în calitatea de prim-ministru avem angajate toate liniile de efort pentru ca aceste obiective să fie realizate”, a mai precizat premierul.