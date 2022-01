Primarul din Suceava vrea mai multe pelerinaje: Avem statistici cu oamenii care s-au vindecat după ce moaștele Sfântului Ioan cel Nou au trecut prin curtea spitalelor sau prin apropiere

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor să mai facă pelerinaje deoarece există statistici și mărturii ale oamenilor care s-au vindecat ori s-au simțit mai bine după ce moaştele Sfântului Ioan cel Nou au trecut prin curtea spitalelor sau prin apropiere.

Primarul Ion Lungu vrea mai multe pelerinaje

„Avem statistici, mărturii ale oamenilor care s-au vindecat sau a căror stare s-a îmbunătățit ca urmare a trecerii cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou prin curtea spitalelor sau prin apropiere”, a spus primarul Ion Lungu, la şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, potrivit arhiepiscopiasucevei.ro.

Primarul a cerut apoi să fie organizate și alte pelerinaje: „Nu știm cum vor evolua lucrurile, dar în măsura în care va fi nevoie, vom apela la dumneavoastră, să mai facem un pelerinaj cu Sfântul prin oraș și prin județ”.

Ion Lungu: Moaştele Sfântului Ioan cel Nou au contribuit la scăderea numărului de infectări cu coronavirus

Nu e prima declarație de acest fel a primarului Ion Lungu. Anul trecut, la finele lunii iunie, acesta afirmase că procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou a contribuit la scăderea numărului de infectări cu coronavirus din oraș.

„Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simţit acest lucru încă din primăvară când s-a ieşit cu Sfântul pe străzi. Am avut o procesiune şi pentru această pandemie. Vin oameni la mine şi îmi spun: ”ştiţi domnule primar, eram la spital, când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simţit că am prins puteri. M-am însănătoşit”. Toate au contribuit într-un fel sau altul”, a susținut primarul din Suceava, la acea vreme.