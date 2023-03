Rafila, despre dozele de vaccin anti-COVID pe care le va primi România, deși au fost distruse milioane de vaccinuri nefolosite / Bulgara a decis să nu mai primească vaccinul contractat de Comisia Europeană (VIDEO)

Deși românii au renunțat de mult să se mai vaccineze împotriva COVID-19, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat luni că urmează să ajungă în țară 8 milioane de doze de vaccin, în urma contractului pentru 2022 cu Pfizer și 19 milioane de doze, în urma contractului pentru 2023. Anunțul are loc în condițiile în care Bulgaria a refuzat să mai cumpere dozele prevăzute în contractul CE încheiat în 2021.

Alexandru Rafila, despre dozele de vaccin COVID-19 prevăzute în contractul Pfizer

Despre acest lucru, Rafila a spus că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a miniștrilor Sănătății la care va fi discutată și această chestiune a dozelor de vaccin anti-COVID deja contractate, dar că este vorba despre „nişte obligaţii stabilite printr-un contract comercial”.

„Ne-am alăturat de la început tuturor acestor demersuri. Dacă vă aduceţi aminte, România, împreună cu alte nouă state europene, a făcut acest lucru încă de acum multe luni, am notificat Comisia Europeană, am notificat producătorii de vaccin în acest sens şi nouă ni se pare absolut normal ca vaccinurile care nu pot fi utilizate sau care nici măcar nu s-au produs, pentru că sunt multe care fac obiectul unui contract care ar trebui să fie derulat în anul acesta, 2023, cu cantitate mare de doze de vaccin”.

El a insistat că România încearcă să cumpere cât mai puţine vaccinuri împotriva COVID, dar că „obligaţiile contractuale rămân”:

„Nu ştiu ce pot să facă bulgarii în acest sens, dar încercăm să facem în aşa fel încât să avem respect şi să economisim resursele publice.

Am făcut-o încă de la începutul mandatului, atât în momentul în care am vândut 7,5 milioane de doze de vaccin la începutul anului 2022, cât şi ulterior, când am fost reţinuţi în a cumpăra, am încercat să cumpărăm cât mai puţine vaccinuri, însă obligaţiile contractuale rămân şi dacă nu va exista un aranjament între Comisia Europeană care a semnat pentru şi în numele statelor membre aceste contracte, sigur, cu acordul statelor, pentru că Comisia şi producătorii n-au făcut altceva până la urmă decât să pună în aplicare aceste lucruri cu acordul statelor”.

El și-a acuzat predecesorii că s-au angajat să cumpere, pentru 2022 și 2023, 39 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar asta „s-a constituit într-o obligaţie pentru România”.

Milioane de doze de vaccin distruse

În luna ianuarie, Rafila declara la Euronews România că autoritățile sunt nevoite să distrugă „câteva milioane bune de doze” de vaccin anti-COVID care au expirat, iar, din estimările sale, pierderile „depășesc 100 de milioane de euro”:

„Au expirat vaccinurile vechi, cele care au fost cumpărate pentru tulpina clasică. Nu se pune problema expirării actualelor stocuri de vaccinuri care tocmai au fost primite.

Sunt câteva milioane bune de doze care au expirat. Nu mai sunt congelate. Nu mai are rost să le păstrezi în congelatoare speciale dacă au expirat. O să urmeze procedura de neutralizare, o procedură pentru produsele biologice neutilizate.

Din păcate, atunci când s-au contractat în România cantități de vaccin n-au ținut de posibilitatea utilizării lor și s-au contractat chiar în momente în care, în ciuda evidențelor că nu putea fi folosit, acest lucru a fost făcut (…)

Bulgaria distruge cantităţi mari de vaccinuri anti-COVID expirate şi nu intenţionează să-şi refacă stocurile, a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii, potrivit dpa.

„În acest moment, nu mai există persoane care să vaccineze populaţia”, a spus ministrul interimar al sănătăţii Asen Medjdiev în cadrul unui interviu pentru televiziunea de stat din Sofia.

El a anunţat Comisia Europeană că Bulgaria este în favoarea rezilierii contractului cu BioNTech/Pfizer, în baza căruia ţara sa este obligată să cumpere vaccinuri împotriva coronavirusului până în 2025, a adăugat Medjdiev.