Replici dure între Mihai Tudose și Raluca Turcan: „La mulți ani la deces și veșnică pomenire la naștere!” / „Baronii PSD cu 4 clase și doctorate furate vor avea muzeul lor: Jilava”

Fostul premier PSD, Mihai Tudose, a ironizat-o pe Raluca Turcan, după mesajul acesteia cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la nașterea lui Samuel von Brukenthal. Ministrul Muncii Raluca Turcan i-a urat ”La mulţi ani!”, într-o postare pe Facebook, baronului Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei.

În acest context, Mihai Tudose a transmis un mesaj plin de ironie la adresa ministrului Muncii:

„Când ești prost de mic… când te faci mare doar te joci! O mai țineți minte pe ”doamna” care avea dificultăți majore în a-și aduce aminte ce vârstă are? Oscilând între 27 și aproape 40… Dar pe autoarea lu’: să-nu-ne-culcăm-vii-și-să-ne-trezim-morți? Daaaaaa! Raluuuuca Turcan!!! Noul val PNL! Lovește din nou: îi urează la mulți ani baronului von Brukenthal! Faptul că omu’ a murit acum peste 200 de ani este doar un amănunt… (…) Ăștia care nu au aflat încă faptul că nu se spune la mulți ani unei persoane decedate… ne conduc!!!”, a scris Tudose pe contul său de facebook.

Acesta le-a mai transmis „ăstora” care vor să implementeze „România Educată” că: „ Singura problemă cu acești analfabeți funcționali contemporani nu o reprezintă numărul lor! Ci faptul că sunt foarte bine împrăștiați, în așa fel încât indiferent ce vrei sa faci… dai de unu’!!! Ține-o așa, Ralu! Nu ceda! Reformați și PNL! Luați puterea! Impuneți-vă adevărurile: la mulți ani la deces și veșnică pomenire la naștere!”, a scris europarlamentarul social-democrat.

Replica Ralucăi Turcan pentru Mihai Tudose

În replică Raluca Turcan a scris că baronii PSD “cu 4 clase și doctorate furate și care acum simt din nou nevoia sa se dea deștepți, să nu se panicheze, ca vor avea și ei muzeul lor: Muzeul Jilava”

Ea a explicat motivul urării sale, care a devenit ținta ironiilor pe rețelele de socializare:

„Spunem în fiecare an de 15 ianuarie. Suntem mândri de moștenirea lăsată nouă, tuturor, prin geniul creator al lui Mihai Eminescu, poetul nepereche al neamului românesc. Prin acel “La Mulți Ani” de 15 ianuarie, marcăm în fiecare an ziua de naștere a marelui poet. Similar, astăzi, 26 iulie 2021, marcăm 300 de ani de la nașterea baronului Samuel von Brukenthal. La nivel local, moștenirea culturală lăsată de Samuel von Brukenthal va dăinui și ea reprezintă și va continua să reprezinte un motiv de mândrie pentru Sibiu, pentru sibieni și pentru toți oamenii educați din România. Samuel von Brukenthal este, așadar, aniversat în fiecare an la Sibiu, pe 26 iulie”, a explicat Raluca Turcan.

Aceasta a adăugat că pentru cei care vor sa îl descopere pe Samuel von Brukenthal, „merită început la muzeul cu același nume, imaginat chiar de Samuel von Brukenthal. Muzeul se află în Piața Mare și va fi deschis de miercuri, de la 9.00”.

Ca replică pentru Tudose, aceasta a punctat următoarele:

„ Cât despre baronii PSD cu 4 clase și doctorate furate și care acum simt din nou nevoia sa se dea deștepți, să nu se panicheze, ca vor avea și ei muzeul lor: Muzeul Jilava! Lor, La Mulți Ani cu executare!”, a scris Raluca Turcan.