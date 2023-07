Şoşoacă, după ce Piperea a propus o alianță AUR – Firea: „A coclit AUR-ul!”. Replica lui Târziu: Șoșoacă era un nimeni în drum până s-o băgăm noi în Parlament / Firea a lăsat un dezastru la PMB / Relațiile AUR cu Dîncu sunt limpezi – nu există (VIDEO)

Scandal între liderii populiștilor din Parlamentul României. Diana Șoșoacă îl pune la zid pe George Simion.

Șoșoacă îi reproșează președintelui AUR faptul că ar lua în considerare să o susțină pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei, motiv pentru care acesta a și tăcut în cazul azilelor groazei. Totul a pornit de la intervenția avocatului Gheorghe Piperea, fost administrator judiciar RADET și personaj aflat printre primii pe lista AUR la europarlamentare.

Replica a venit din partea lui Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan.

Scandal între Diana Șoșoacă și AUR. Acuzațiile senatoarei

„Dacă se reușește o alianță între Gabriela Firea, pe de o parte, și AUR, pe de altă parte, eventual susținută și de acei membri PSD care nu sunt foarte încântați de ce i s-a întâmplat, de lucrurile injuste care s-au întâmplat, atunci s-ar putea să fie o carte foarte bună jucată de doamna Firea, și sper că cei din AUR vor lua în considerare la modul serios acest lucru ca strategie de câștigare a alegerilor locale în 2024”, a declarat Gheorghe Piperea, candidat AUR la alegerile europarlamentare

A fost și declarația care a inflamat spiritele între AUR și Diana Șoșoacă.

Avocatul Gheorghe Piperea, fost administrator judiciar al defunctului RADET în perioada în care Gabriela Firea era primarul Capitalei, este acum unul dintre vârfurile de lance al AUR la alegerile europarlamentare.

Lobby-ul pe care Piperea l-a făcut pentru Firea a făcut-o pe Diana Șoșoacă să lanseze o tiradă la adresa lui George Simion.

„Faptul că AUR ia în considerare susţinerea Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, prin vocea lui Piperea, spune multe! Arată de ce, în scandalul azilelor groazei, AUR-ul a fost mut! TINICHEAUA NU A SPUS NIMIC, A TĂCUT MÂLC! Arată, în plus, că AUR-ul lui George Simion e capabil de orice combinaţie ca să ajungă la ciolan. Şi totul e pe bani mulţi! V-am spus de mult că AUR-ul s-a coclit! Acum aveţi încă o dovadă”, a explicat senatoarea Șoșoacă, cea care a lansat și teoria că „AUR este egal cu PSD” și e „COPILUL LUI DÎNCU!”.

„Dacă nu vreţi să munciţi pentru Firea, pentru PSD şi pentru cei care au distrus această ţară, veniţi în S.O.S. România. NOI ÎL AVEM PE DUMNEZEU!”, și-a încheiat Șoșoacă postarea.

Cum răspunde Claudiu Târziu (AUR) acuzațiilor Dianei Șoșoacă

Replica a venit din partea lui Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.

„Dna Șoșoacă minte și și-a făcut un obicei din asta și-mi pare rău pentru dânsa că, în cele din urmă, minciuna are picioare scurte. Eu însumi am avut nenumărate poziții și partidul ăsta nu e condus doar de George Simion, e condus și de mine și de un întreg birou de conducere. Eu sunt președintele Consiliului Național de Conducere, nu așa cârlig de rufe la partidul ăsta, deci am autoritatea să spun ce va face partidul sau nu va face.

Am luat poziție cu privire la azilele groazei, am condamnat ce s-a întâmplat acolo, am cerut personal demisia dnei Firea și a dlui ministru Budăi, , nu neapărat pentru că l-am cerut eu, dar am fost una dintre vocile care a cerut imperativ. Iar George Simion, colegul meu care e președintele partidului, a intervenit în sesiunea extraordinară a Parlamentului pe același subiect. Deci noi am avut o poziție foarte clară.

În privința candidaturii dnei Firea la Primăria Capitalei, eu cred că azi nu se mai pune problema ca dna Firea să mai candideze la nicio funcție în stat până nu-și clarifică situația cu privire la implicarea dânsei în acel scandal de la azilurile groazei.

În al doilea rând, între noi, AUR, și Gabriela Firea există o incompatibilitate vădită de valori, de principii și de fapte.

Dl Piperea vorbește în nume personal, nu are calitatea să vorbească în numele partidului AUR. Eu am calitatea să vorbesc în numele partidului AUR. Dânsul e un candidat al nostru, nu e în conducerea AUR, nu e lider în conducerea AUR cum sunt eu. E o opinie!”, a declarat Claudiu Târziu, pentru B1 TV.

El a insistat că opinia unui candidat al partidului la niște alegeri nu poate fi consdierată opinia partidului în ansamblu, ci e strict părerea persoanei respective: „Nu se poate exprima în numele AUR niciun membru de partid. Fiecare membru de partid are, însă, dreptul să se exprime în nume personal și în numele lui ca om politic, pentru că e firesc să respectăm drepul la liberă exprimare. Dar în numele partidului se exprimă liderii partidului, nu alții”.

Târziu a precizat apoi că a discutat cu Piperea despre poziția pe care acesta a exprimat-o. Piperea crede că ar fi o idee bună o alianță AUR – Firea, dar părerea sa nu e deloc împărtășită de conducerea AUR. O astfel de alianță poate ar fi fost o carte bună pentru Firea, dar în niciun caz pentru AUR, a insistat Târziu.

Acesta a amintit apoi că AUR a avut „un conflict deschis” cu Gabriela Firea, pe vremea când aceasta era ministrul Muncii, pentru că „a propus o lege pe care noi am contestat-o, prin care statul român poate să ia copiii românilor din case. Am ieșit în stradă și am făcut opoziție și în Parlament. Legea a trecut, din nefericire, cu ajutorul majorității”.

La insistențele moderatoarei că, totuși, Gheorghe Piperea e candidat al AUR, se prezintă ca membru AUR și se asociază cu AUR, Claudiu Târziu a repetat că poziția lui Piperea reprezintă strict părerea lui și nu a partidului. „Dacă nu e în conducerea partidului, nu vorbește în numele partidului!”, a repetat acesta.

Claudiu Târziu a mai precizat că toți membrii de partid au dreptul să-și exprime părerile, „nimeni nu le pune pumnul în gură”, dar numai liderii AUR exprimă poziția oficială a formațiunii.

Totodată, el a mai spus că AUR nu a prezentat nicio listă cu 10 candidați la europarlamentare, ci „o listă cu 44 de candidați în ordine alfabetică, candidați într-o competiței electorală timp de 11 luni, apoi se va cerne și se stabili lista finală într-o ordine. Dl Piperea are șanse egale cu toți ceilalți 43 de candidați”.

Liderul AUR a mai declarat că a urmărit poziția lui Piperea și chiar acesta a precizat că exprimă o părere personală pornind și de la o relație persoanlă pe care o are cu Firea.

Târziu: Firea a lăsat un dezastru la Primăria Capitalei

„Există incompatibilități majore între noi și dna Firea, noi avem niște bătălii pe care le-am dus unii împotriva celorlalți peste care nu putem să trecem, că nu erau niște bătălii secvențiale și cu interes de grup, ci erau pentru toți românii. Această lege cu privire la copii ce pot fi luați din familii a fost foarte importantă pentru noi și am ieșit în stradă pentru asta, dar dna Firea nu e doar autoarea acestei legi, e și autoarea unui dezatsru pe care l-a făcut la Primăria Capitalei timp de patru ani cât a fost acolo și nici acest lucru nu poate fi ignorat.”

Târziu: Relația AUR cu Dîncu e foarte limpede – nu există

Claudiu Târziu a reacționat și la acuzația că AUR e „copilul lui Dîncu”, acuzație formulată tot de Diana Șoșoacă.

„Uitați ce e… dna Șoșoacă, înainte de a intra în Parlament pe listele AUR, era un no name, era nimeni în drum, n-o știa nimeni. Noi am introdus-o în Parlament, am făcut-o vedetă și acum, de la înălțimea acestei popularități nemeritate pe care a căpătat-o pe seama partidului AUR, își permită să înjure partidul care a băgat-o-n Parlament. Foarte bine, asta arată caracterul domniei sale.

În privința relațiilor noastre cu senatorul Dîncu, ele sunt foarte limpezi – nu există, nu au existat nici înainte, nici azi, nu vor exista nici mâine. Faptul că la un moment dat dl Simion i-a conctatat pe toți cei din vârful partidelor existente la acea vreme, în anii 2013 – 2015, pentru a susține cauza națională a reuniunificării Basarabiei cu România nu înseamnă vreo tovărășie, ci că a încercat să capete susținere pentru un proiect care ar trebui să depășească interesele de partid.

Altă relație nu există cu dl Dîncu care, altminteri, e un coleg onorabil din Senat cu care nu am imic de împărțit nici de făcut împreună.

Nu văd de ce dna Șoșoacă susține că am fi într-o relație de filiație cu dnu Dîncu atât timp cât eu am în spate o carieră de 28 de ani de presă în care se poate vedea cam cum am scris despre PSD, da? Mai degrabă ar putea să mă bănuiască oamenii că am susținut pe alții decât pe PSD. Am fost un ziarist care a dat în PSD din toate puterile, așa că nu-mi spuneți mie că sunt cu PSD acuma… Eu și AUR am dat și dăm în PSD pentru, că dăm în toți cei vinovați pentru dezastrul din România de azi”, a mai declarat Claudiu Târziu, pentru B1 TV.