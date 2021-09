Surse: Florin Cîțu a decis amânarea ședinței de Guvern pentru joi / USR PLUS îl acuzase pe premier că-i amenință pe secretarii de stat PNL ca să-și treacă noul PNDL

USR PLUS susține că premierul Florin Cîțu le-a cerut secretarilor de stat PNL din ministerele USR PLUS să participe la ședința Guvernului de miercuri seară. Partidul i-a solicitat prim-ministrului „să nu pună oamenii în situația de a încălca legea prin uzurparea de calități oficiale”. Daniela Nicolescu (PNL), secretar de stat în Ministerul Economiei, a declarat pentru G4Media că participă la ședința de Guvern în locul ministrului Claudiu Năsui (USR PLUS). Până a urmă, ședința a fost amânată, spun surse HotNews.

Amintim că ședința de Guvern de miercuri a fost suspendată, miniștrii USR PLUS reclamând că premierul Cîțu a forțat introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de OUG vizând PNDL 3, proiect care nu are toate avizele necesare și la care USR PLUS tocmai a venit cu amendamente. Ședința urma să se reia seara, dar Dan Barna a anunțat că miniștrii USR PLUS nu vor mai participa. Biroul Național al partidului se reunește miercuri seară pentru a stabili mandatul cu care liderii partidului vor merge la ședința coaliției de joi.

Guvernul a anunțat inițial că ședința va avea loc de la ora 19.00 chiar și în absența membrilor USR PLUS ai Cabinetului. Totuși, Florin Cîțu ar fi decis până la urmă amânarea ședinței de Guvern pentru joi dimineață.

USR PLUS, apel către premierul Florin Cîțu

„USR PLUS ia act de amenințările asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de miniștrii USR-PLUS de a se prezenta la ședința de Guvern. Reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului și poate fi delegată doar de către acesta prin ordin scris. Facem apel la șeful executivului să nu pună oamenii în situația de a încălca legea prin uzurparea de calități oficiale”, se arată în comunicatul USR PLUS.

În paralel, Daniela Nicolescu (PNL), secretar de stat în Ministerul Economiei, a declarat pentru G4Media.ro că participă în această seară la ședința de guvern în locul ministrului Claudiu Năsui (USR PLUS).

La rândul său, Claudiu Năsui a declarat pentru G4Media că „nu există nici o delegare din partea mea și nu va exista nici o delegare”.

Ședința de Guvern nu a mai fost reluată miercuri seară. Ea a fost reprogramată pentru joi.