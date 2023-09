UDMR iese de la guvernare dacă pierde și Mediul, anunță Csoma Botond: Putem accepta Energia și Mediul, dar nu putem accepta un dictat (VIDEO)

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a anunțat că partidul condus de Kelemen Hunor nu va intra în următorul guvern dacă pierde și Ministerul Mediului.

UDMR iese de la guvernare dacă pierde și Mediul, a spus Csoma Botond

Inițial, UDMR sugera că va ieși din coaliție dacă pierde Ministerul Dezvoltării, însă ulterior s-a arătat gata să rămână la guvernare dacă păstrează Ministerul Mediului. Csoma Botond a vorbit despre această situație, marți seară, în cadrul unor declarații de presă.

„Suntem cumva împinși în afara guvernării (…) Noi am devenit mai flexibili. Am spus, OK, măcar un minister pe care l-am condus să rămână, totuși, în continuare spunem că ne-am făcut bine treaba la ministerele pe care le-am condus. OK, s-au schimbat datele problemei, nu mai putem să păstrăm ambele ministere, să nu spună nimeni că fugim de povara guvernării și nu vrem să guvernăm pentru această țară, am spus, am devenit mai flexibili. Când am devenit mai flexibili, a apărut o nouă întorsătură, o nouă schimbare de situație. Nu știu, e un pic absurd”, a declarat liderul deputaților UDMR.

„Noi am spus, negociem. Sigur, într-o societate democratică, e foarte important să negociem, dar în același timp nu putem accepta nici un dictat (…). Răspunsul nostru este că putem accepta Energia și Mediul, acesta este răspunsul nostru (…). Dacă s-au răzgândit și Mediul nu mai există în ecuație, nu putem participa în continuare la această guvernare”, a adăugat Csoma Botond.