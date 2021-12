Vasile Dîncu (MApN), la Bucharest Forum 2021: Situația de pe flancul estic al NATO este îngrijorătoare, extrem de volatilă și prezintă riscuri semnificative

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a participat joi la Bucharest Forum 2021, unde a vorbit despre Conceptul Strategic al NATO și a accentuat faptul că situația actuală de securitate de pe flancul estic al Alianței este îngrijorătoare, extrem de volatilă și prezintă riscuri semnificative.

Vasile Dîncu (MApN), după Bucharest Forum 2021: NATO, o Alianță puternică. Suntem membrii celei mai de succes Alianțe politico-militare din lume

„Am vorbit, astăzi, la Bucharest Forum 2021, ediția aniversară, organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu German Marshall Fund of the US – Biroul din București, despre Conceptul Strategic al NATO, principalul document de planificare strategică la nivel aliat, care prezintă direcțiile de acțiune și sarcinile fundamentale ale Alianței pentru asigurarea securității colective”, a scris șeful MApN, joi, pe Facebook.

NATO, a subliniat el, este o Alianță puternică.

„NATO este o Alianță puternică. Suntem membrii celei mai de succes Alianțe politico-militare din lume, care a dovedit capacitatea de a se adapta rapid la toate tipurile de amenințări de securitate, având ca obiectiv principal protejarea în egală măsură a membrilor săi. Am accentuat faptul că situația actuală de securitate de pe flancul estic al NATO este îngrijorătoare, extrem de volatilă și prezintă riscuri semnificative”, a adăugat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării a oferit și câteva argumente: „Rusia desfășoară un plan cuprinzător pentru a-și consolida postura militară și comportamentul asertiv în regiune, existând un potențial de agresiune împotriva Ucrainei; ne confruntăm cu amenințări hibride, precum fluxul de migranți din Belarus; în egală măsură, trebuie să găsim răspunsuri la amenințările prezentate de către potențiali adversari globali, precum China; nu putem despre impactul schimbărilor climatice asupra securității”.

„Începutul mandatului meu este legat intrinsec de descurajarea și apărarea flancului estic și doresc să transmit un mesaj puternic referitor la unitatea aliaților de pe flancul estic, relevanța NATO, la nevoia de adaptare și solidaritate și, nu în ultimul rând, la unitate în fața amenințărilor cărora trebuie să le facem față împreună”, a continuat Vasile Dîncu.

Oficialul român spune că noul Concept Strategic ar trebui:

Să consolideze rolul NATO ca organizație esențială în ceea ce privește gestionarea provocărilor specifice unui context internațional marcat de competiția dintre marile puteri;

Să avanseze o descriere realistă a mediului de securitate. Rusia ar trebui să fie reflectată ca potențială amenințare serioasă la adresa NATO, din perspectivă militară;

Să sublinieze rolul esențial si primordial al apărării colective, în cadrul celor trei sarcini fundamentale ale Alianței;

Să fie centrat pe relația trans-Atlantică si pe angajamentul Aliaților în cadrul NATO;

Să proiecteze stabilitatea prin mecanismul consolidării capacităților, în special in regiunile vulnerabile ale Alianței: estul Europei, Balcanii de Vest și in Sud;

Să se focalizeze pe relația NATO-UE. Ar trebui sa urmărim ca cele doua procese strategice privind elaborarea Conceptului Strategic si a Busolei Strategice sa se desfășoare într-o manieră coordonata si sinergică, contribuind astfel la revitalizarea relației NATO-UE;

Să se focalizeze asupra tehnologiilor emergente si disruptive;

Să reflecte alocarea adecvată a resurselor. Trebuie sa reafirmam determinarea Aliaților in ceea ce privește respectarea angajamentului asumat în cadrul Summit-ului din Țara Galilor din 2014 privind alocarea resurselor pentru apărare.

„Nu în ultimul rând, trebuie să ne reamintim că NATO este o platformă de dialog. Fiecare dintre noi avem o voce în cadrul Consiliului Nord Atlantic și sunt convins că avem capacitatea să găsim acele elemente comune care să contribuie la elaborarea unui Concept Strategic relevant”, a conchis ministrul Apărării.

Președintele României a transmis și el un mesaj cu ocazia evenimentului.