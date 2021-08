Virgil Guran: Dacă rectificarea bugetară nu va fi făcută pentru toată lumea, e foarte grav / Funcțiile politice trebuie să treacă prin forul de conducere din partid (VIDEO)

Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, a transmis „un apel la rațiune” colegilor liberali și spune că discuțiile din spațiul public fac rău partidului. Cei 5.000 de oameni care vin la congresul din 25 septembrie sunt cei care trebuie convinși, a explicat el la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, duminică, pe B1 TV.

Virgil Guran, despre competiția internă din PNL

„Eu am spus un lucru, că în momentul de față cei care îl sprijină (pe Florin Cîțu, n.r.) rezolvă mai repede problemele pentru județ, deci și eu sunt președinte de județ, la Dâmbovița, și când sunt probleme în județ le rezolv mult mai greu sau poate deloc. Eu spun care este realitatea. Funcțiile numite în Guvern, funcțiile politice trebuie să treacă prin forul de conducere al partidului, că așa este trecut în statut, iar din punct de vedere legal, într-adevăr, secretarii de stat sunt numiți politic. Efectiv, partidele își desemnează secretari de stat sau șefi de agenți ș.a.m.d. Eh, din păcate, în ultimul timp o parte dintre oamenii desemnați nu au fost numiți”, a declarat liderul senatorilor PNL.

Virgil Guran spune că trebuie respectat statutul.

„Se tot discută că această rectificare n-o să fie făcută pentru toată lumea, n-o să fie sprijinit teritoriul, că anumiți primari vor fi sprijiniți. Eu am spus-o foarte clar, deocamdată nu cred acest lucru, dar aștept să văd dacă se întâmplă. Dacă se întâmplă, e foarte grav, înseamnă că nu ne mai respectăm în teritoriu și atunci, vă spun și ca partid vorbind, ce le explic eu oamenilor care muncesc acolo, trag pentru țară, fiecare în funcția care este, pentru partid, pentru a-și rezolva problemele. Ce le explic, pentru că nu sunt într-o anumită echipă acei oameni nu pot să fie sprijiniți? Nu cred, eu sper să nu ajungem la așa ceva. M-am exprimat, a fost un apel la rațiune. În același timp, dacă se dă textul respectiv, eu sunt unul dintre cei care încerc tot timpul să fiu diplomat și să aplanez aceste conflicte și aceste discuții pentru că sunt foarte conștient de un lucru, ne face foarte rău partidului. Ceea ce se întâmplă acum, în opinia publică, nu e în regulă pentru noi”, a adăugat liberalul.

Echipele competitoare, mai spune el, trebuie să îi convingă de capacitatea lor pe cei 5.000 de oameni care vin la congres.

„Acolo vor veni și vor vota 5.000 de oameni, pe acei oameni trebuie să îi convingem. Dacă mai ieșim mult în public și lumea începe să spună despre noi că nu suntem așa cum trebuie, ne vom chinui mult după 25 septembrie toți, că până la urmă toți trebuie să punem umărul, să demonstrăm oamenilor că suntem un partid serios și că vrem să facem ceva serios. Acesta a fost apelul meu pentru colegii din cealaltă echipă”, a mai afirmat Virgil Guran.