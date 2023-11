Despre ce a vorbit Mircea Lucescu cu Dan Șucu la telefon: „A reușit și sunt convins că va face mai mult”

Rapid a înregistrat o singură victorie (3-0 vs ‘U’ Cluj) după cinci etape disputate în primul eșalon al României. Două dintre meciuri au fost la egalitate (0-0 vs Sepsi OSK, 2-2 vs FC Botoșani) și două eșecuri (1-2 vs FC Voluntari, 0-2 vs Petrolul Ploiești).

Mircea Lucescu, discuție la telefon cu Dan Șucu. Despre ce au vorbit cei doi

Mircea Lucescu a vorbit la telefon cu Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, susținând că patronul i-a menționat cât de greu este să finanțezi o echipă de fotbal în România.

„(n.r. Credeți că Dan Șucu poate să o ducă pe Rapid acolo unde a dus-o George Copos?) Este un om extraordinar! Ce a făcut el, să iasă din nișa lui de succes pentru a veni aici… Eu am vorbit cu el la telefon și îmi spunea că nu și-a închipuit că e atât de greu. În niciun caz, suporterii să mai facă greșeala pe care au făcut-o cu George Copos!

Pentru că l-au adus în situația să renunțe. Dacă și pe el (n.r. Dan Șucu) îl pierd, la Rapid nu va mai veni nimeni, pentru că el a venit cu tot sufletul, a făcut multe schimbări, a făcut centrul ăsta, a investit. Lângă el, este centrul Pro Rapid care a ajuns într-o stare deplorabilă.

El a reușit să facă și sunt convins că va face mai mult. Are cei doi copii care iubesc fotbalul foarte mult. El, ușor-ușor, se atașează fenomenului, suferă, pentru că asta e specifică suporterului, să și sufere, nu numai să se bucure. De aia spun, ei trebuie să aibă răbdare. Au un antrenor foarte bun, priceput. Ghinionul pe care l-au avut se poate întâmpla oricui”, scrie .