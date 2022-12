Atracţie turistică de Crăciun în comuna Sântimbru, județul Alba. Casa din poveşti împodobită cu mii de luminiţe (FOTO)

Un locuitor din Alba şi-a împodobit casa, copacii şi gardul care îi împrejmuieşte proprietatea cu mii de luminiţe, în preajma sărbătorilor de iarnă.

Decorul desprins parcă din povești atrage ca un maganet curioșii.

O casă din Alba a devenit atracție turistică de Crăciun

Comuna Sântimbru, județul Alba, se mândrește cu cea mai frumoasă casă de Crăciun.

Marius Pop a devenit în ultimii ani un pasionat al luminiţelor de sărbători. Curtea și casa sa sunt pline de beculeţe și ornamente, iar în mijlocul lor se află sania lui Moș Crăciun trasă de reni strălucitori, potrivit .

Se pare că proprietarul a reuşit să atraga admiraţia tuturor trecătorilor: „De câte ori avem ocazia trecem pe aici și apreciem. Casa mi se pare extraordinară. Păcat că nu este și zăpadă”.

Proprietarii au început să decoreze astfel casa în urmă cu 5 ani

„Eu am locuit timp de un an de zile in Statele Unite și văzând entuziasmul și bucuria cu care americanii își decorează casele în prag de sărbătoare a Crăciunului, am zis că de ce să nu facem și noi măcar 50% din decorațiunile pe care ei le utilizează”, a declarat Marius Pop, proprietar.

De atunci, în fiecare an cumpără noi instalații și ornamente.

„Făcând o statistică foarte fugitivă, aș spune că undeva la 3-4.000 lei ar fi costurile în ceea ce privește diferența față de achizițiile de anul trecut”, a mai spus acesta.

Cei care doresc să-i viziteze casa, o poate face până în luna februarie, când decorațiunile vor fi date jos și depozitate până la următorul Crăciun.