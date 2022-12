Timișorenii, chemați să se adune în locul în care a izbucnit Revoluția în decembrie 1989

Comemorarea evenimentelor care au avut loc în decembrie 1989 la Timișoara vor debuta în data de 15 decembrie. Primele manifestări vor fi organizate de către comunitatea maghiară.

La dezbaterea pe tema Revoluției va participa și László Tőkés

Locul în care a avut loc primul eveniment din decembrie 1989 în cadrul Revoluției timișorene este punctul de pornire al manifestărilor de comemorare.

„Vă invităm să luați parte la comemorarea din acest an a evenimentelor din decembrie anului 1989, când o miraculoasă demonstrație de solidaritate cu pastorul reformat de atunci al Timișoarei, László Tőkés, persecutat de poliția politică, s-a transformat într-o revoltă populară îndreptată împotriva dictaturii comuniste”, a transmis Biroul de Presă al lui László Tőkés, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT).

Comunitatea maghiară din oraș și nu numai va cinsti memoria celor care au contribuit la eliberarea orașului și la declanșarea Revoluției Române.

Astfel, în data de 15 decembrie, la ora 16, mai multe persoane se vor aduna în fața bisericii reformate de pe str. Timotei Cipariu nr. 1, colț cu P-ța Sf. Maria, pentru a aprinde lumânări și pentru a depune coroane.

Apoi, de la ora 16:30, CNMT va organiza forumul Timișoara 33 – Privire spre ȋnceputuri, în sala „Újvárossy Ernő” din incinta palatului reformat.

La dezbatere vor participa: László Tőkés, pastor reformat, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, Gabriel Andreescu, politolog, profesor, directorul Noii Reviste de Drepturile Omului, Tamás Lönhárt, istoric, conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Florian Mihalcea, jurnalist, președintele Societății Timișoara și Előd Kincses, avocat, publicist.

Moderatorul discuțiilor va fi politologul Zsolt Szilágyi, fost deputat în parlamentul român.

Premergător, la ora 13 va avea loc în sala „Újvárossy Ernő” o conferință de presă susținută de fondatorii Asociației „15 Decembrie – Zi a Solidarității Române-Maghiare” (László Tőkés, Gabriel Andreescu, Előd Kincses, Florian Mihalcea, Zsolt Szilágyi), în cadrul căreia va fi prezentată și ediția românească a cǎrții Platformei Europene pentru Memorie și Conștiință (The Platform of European Memory and Conscience – PEMC).