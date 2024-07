Un bărbat din Sighișoara și-a înjunghiat mama după ce aceasta i-a spus să-și caute de muncă. În ce stare se află victima

Un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a înjunghiat mama, care a ajuns la spital în stare gravă.

Individul a fost reținut pentru tentativă de omor

Femeia în vârstă de 74 de ani locuia de mai mulți ani într-un apartament din cu fiul ei. Individul nu avea un loc de muncă, iar singurul venit al familiei era pensia mamei sale, potrivit

Bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori și nu a fost oprit nici măcar strigăte de ajutor ale mamei sale. O vecină a auzit cele întâmplate și a sunat la autorități.

„Striga tare, cerea ajutor, eu când am deschis ușa am văzut că e pe jos, ușa era deschisă, m-am gândit că i s-a făcut rău. Am sunat după salvare, o venit poliția. Era plin de sânge acolo”, a declarat vecina care a sunat la 112.

Individul a fugit de la fața locului

Femeia înjunghiată de propriul fiu a fost transportat la din Târgu Mureș cu un elicopter SMURD. Între timp, autoritățile l-au căutat pe individ care a fugit de la locul faptei. Acesta a fost găsit câteva ore mai târziu, pe un dig din apropierea cartierului. Bărbatul nu opus rezistență și a fost condus la audieri.

Vecinii sunt de părere că scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la faptul că mama și-a îndemnat fiul să-și găsească un loc de muncă. „Ei știu ce o fi având în familie. Vedeți că banii, nu ai bani. Poate o fi cerut bani, nu mai știi ce să crezi de viața asta”, a transmis o vecină.

În prezent, bărbatul a fost reținut pentru tentativă de omor, iar medicii se luptă să-i salvezi viața femeii pe care a înjunghiat-o cu cruzime.