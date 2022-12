Un fermier din Prahova are în gospodărie cel mai mare porc din țară. Cât cântărește Jardel (VIDEO)

Un fermier din Prahova are în gospodărie cel mai mare porc din țară, de 600 de kilograme, pe care l-a botezat Jardel, ca pe fostul fotbalist brazilian Mario Jardel.

Cel mai mare porc din România trăiește într-un sat din Prahova

Dan Praf, din comuna Drajna de Jos, l-a cumpărat pe Jardel în urmă cu doi ani și l-a îngrășat până , așa cum îi place acestuia să spună.

Nu s-a gândit niciodată să îl sacrifice de Crăciun. Ba mai mult, de la bun început a fost hotărât să-l crească, să-l îngrijească şi să-i observe evoluţia, astfel porcul a ajuns la 600 de kilograme.

De când a ajuns în curtea stăpânului, Jardel se bucură de mălai și boabe. În fiecare dimineaţă țarcul animalului se umple cu o galeată de aproximativ 4 kg cu mălai furajer. De asemenea, primeşte la fiecare mic dejun ouă, cu tot cu coajă, pentru calciu.

Potrivit , porcul, care a fost obţinut printr-o încrucişare de rase de carne, a fost achiziţionat în anul 2020 de la o crescătorie de suine. În luna martie avea 451 de kilograme, însă astăzi cântăreşte 600 de kilograme, are peste doi metri lungime şi o circumferinţă de 212 cm.

„Acum am în fermă 6 porci. Din 2013 mă ocup de creşterea porcilor, dar am şi un job la o multinaţională. Vreo 3-4 porci o să îi tai de Crăciun pentru familie, restul o să-i valorific. În fermă îl am şi pe Jardel, un porc ce are acum 600 de kilograme. E o încrucişare de rase: Duroc, o rasă de porci consacrată, şi Marele Alb şi Landrace.

Eu îl apreciez la momentul acesta ca fiind cel mai mare porc din România. Acum, circumferinţa corpului în urma măsurătorilor este de 212 centimetri şi lungimea dintre urechi şi până la baza cozii, undeva la 207 centimetri”, a menţionat fermierul Dan Praf, pentru sursa citată.

Nu mai puţin de 20.000 de lei cere proprietarul pe el. Şi cum clienţi nu prea are, omul se ambiţionează să-l mai ţină în fermă încă un an.

„Sunt conştient că greu se va găsi cumpărător, de aceea am pus acea sumă mare, pentru că ştiu că nu vine nimeni să îl cumpere. În adâncul sufletului nu vreau să fie , altfel l-aş sacrifica chiar eu, dar m-am ataşat mult de Jardel şi aş prefera să-l ţin să văd cât se îngraşă, poate chiar să bat recordul mondial, deţinut acum de un chinez. Nu l-am scos pe Jardel la licitaţie, nu intenţionez, am zis aşa un preţ, doar să văd cum reacţionează oamenii”, a mai povestit fermierul.