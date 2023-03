Un iranian și-a găsit familia datorită unui tiktoker român: „Am făcut niște greșeli” (VIDEO)

Virgil Boldor, un bărbat din Bistrița care s-a stabilit în București și are afaceri în domeniul beauty, a devenit viral pe TikTok datorită campaniei sale de transformare a oamenilor străzii.

Videoclipul a devenit viral

Boldor îi alege pe oamenii străzii din București și îi coafează, apoi postează poveștile lor de viață pe platforme precum YouTube, Facebook și TikTok. Recent, Boldor a tuns un iranian în stradă, iar videoclipul a devenit viral, adunând peste 2,5 milioane de vizualizări.

Familia iranianului l-a recunoscut pe acesta și s-a întâlnit cu Boldor pentru a-l ajuta și a-l reuni cu familia sa. Potrivit mesajului transmis lui Boldor, bărbatul era respectat în țara sa, însă dragostea față de o femeie l-a determinat să ia decizii proaste care l-au făcut să ajungă pe străzi.

„Acum 31 de ani am venit încoace. Eu sunt din Iran – din Persia! Am fost căsătorit, dar am făcut niște greșeli. Și de doi ani de zile sunt pe străzi”, a povestit bărbatul.

Poveștile cutremurătoare ale oamenilor străzii din București, care au fost transformați și inspirați de abilitățile de tuns ale celebrului hairstylist Virgil, din ce în ce mai mult ies la iveală. Născut în Bistrița, acesta a absolvit cursuri și s-a specializat în arta de a transforma înfățișarea oamenilor, ajungând să dețină un salon propriu în capitală.

Fapte bune pentru oamenii străzii

Frizerul a împărtășit mai multe detalii despre drumul său către succes și modul în care s-a perfecționat în domeniul hairstyling-ului. Tânărul a devenit foarte popular pe TikTok, oferind ponturi și exemple de tunsori impecabile. Acesta a obținut mai multe premii și titluri de renume în acest domeniu.

Virgil a decis să facă o faptă bună pentru . Acesta a mers ”pe la colțuri și zone rău famate”, oferind oamenilor străzii o nouă înfățișare.

În timp ce îi transforma, Virgil a ascultat poveștile lor de viață și le-a înregistrat pentru a le face publice. Printre aceste povești se numără cele ale oamenilor care au ajuns pe străzi din cauza unor probleme financiare sau din cauza dependențelor.