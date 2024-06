360 de grade cu Alina Bădic: Cele mai rapide tehnici pentru dezlegarea blocajelor karmice

„Discutăm despre modul în care putem să gestionăm aceste informații, care vin pe tot felul de filiere. Nu este de ignorat nici felul în care noi evaluăm orice gest, gând, intenție de peste zi, pentru că, de fapt, asta este esența unei armonii. Nu se poate să rupi niște corzi peste noapte, nu se poate doar cu niște ritualuri, nu se poate făcând doar niște lucruri destul de simple. Ar fi bine să fie așa, îl presupune un efort foarte mare. Deci, dacă noi nu devenim puternici prin ceea ce facem zi de zi și printr-o conștientizare care poate fi obositoare, cu siguranță descărcăm programe pe care altădată le-am lăsat neterminate, clar nedreptăți pe care le-am făcut la un moment dat, acum vin și se revoltă. Multe persoane reclamă situații dure, crude de viață. Dacă nu am cunoaște această teorie a plăților karmice, aș îmi spune că universul este nedrept, noroc că știm. Clar, am făcut și greșeli altădată.

Deci, sfatul meu este să urmărim toate cele zone în care ni se pare că cineva, ceva, chiar universul în sine este nedrept cu noi. Nouă ni se pare că suntem năpăstuiri sau suntem urmăriți de ghinion. Unii chiar se consideră blestemați și să înțelegem că acolo este ceva, este un ceva ce noi nu am făcut ca la carte altădată, ceva ce am supărat într-una dintre zonele acestea. sunt zone în care am supărat major Universul și acum sunt chinuit… Dar ce este de făcut? În primul rând, smerenia este un prim pas și, pe de altă parte, nu trebuie să existe revoltă, câtuși de puțin. Deci, ideal este să acceptăm orice tip de experiență, oricât de dură ar fi, care vine și ne tulbură sufletul, chiar și experiențe crude de viață, morți bizare ale celor din jur, nedreptăți flagrante, cruzimea celor din jur, aud tot felul de povești, ele toate trebuie privite din perspectiva reglărilor karmice”, a transmis Alina Bădic.