„360 de grade”, cu Alina Bădic: Traversăm o perioadă portal. Trebuie să începem de la zero într-un domeniu în care nu am funcționat la adevăratul nostru potențial (VIDEO)

Astrologul Alina Bădic și invitatul său, Lucrețiu Tudoroiu, au vorbit în emisiunea „360 de grade” despre particularitățile acestei perioade între două eclipse, perioadă care invită la reechilibrare, la a descifra ceva important, la a o lua de la zero într-un anumit domeniu în care nu am funcționat la potențialul nostru maxim. Cuvântul-cheie pentru săptămâna ce urmează e repoziționare.

Bădic: Perioada, o invitație de a o lua de la zero într-un anumit domeniu

„Avem treabă atunci când ne aflăm între eclipse, când eclipsele au loc pe o perioadă atât de strânsă, nici o lună. Cu siguranță e ceva ce se cere descifrat. E o perioadă portal între 18 septembrie și 2 octombrie, o perioadă în care fiecare dintre noi trebuie să vadă unde e încurajat, că ne pregătim de această eclipsă superbă de Soare, care vine cu propunerea de a începe ceva ce ne reprezintă, și cea eclipsă de Lună, care a vorbit despre niște lucruri care nu neapărat trebuie îngropate, dar trebuie să scăpăm de un soi de energie care ne vrea prizonieri, (…). E o zonă în care suntem stagnanți și acum se vrea propulsată, dar trebuie să găsim direcția, șina de tren. Trebuie să începem, de ce nu?, de la zero într-un domeniu în care nu am fost pe zona noastră de potențial.

Această buclă portal vine cu invitația, cu sugestia de a identifica zona în care trebuie s-o luăm de la zero sau să facem lucrurile altfel, pentru a funcționa ca la carte, că nu e nicio problemă să recunoaștem că sunt zone în care , că am fi putut să facem mult mai mult și nu am făcut”, a explicat Alina Bădic.

Tudoroiu: O mare putere se manifestă acoperit, ascuns

La rândul său, Lucrețiu Tudoroiu a vorbit despre nevoia de echilibrare.

„E o perioadă de provocări că, așa cum vedem, lucrurile nu ne mai lasă așa statici, indiferenți, avem nevoie de dinamism, de acțiune, pentru că trebuie să vină ca o echilibrare. Această acțiune a noastră dinamică în societate, în spiritualitate ne scoate dintr-o zonă deedezechilibre. Eclipsele funcționează ca niște lentile care amplifică foarte tare tot ce e dezechilibrat, ce e nepotrivit, ce încă nu și-a găsit o normalitate. Noi nu suntem într-o perioadă de echilibru.

Mai vedem și altceva pe lângă aceste fenomene: o accentuare foarte mare a unor energii de tip yin, a unor lucruri care se manifestă de la nivel global – vreme, social războaie, stări personale. O mare putere se manifestă, dar, spre deosebire de manifestarea ei de până acum care era primară, grosieră, primitivă, acum alege să se manifeste acoperit, ascuns.

Deci tot ce stă acum să se întâmple nu e evident, e o desfășurare de evenimente care stă sub semnul oarecum al înșelăciunii. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Această asumare a destinului nostru în perioada următoare nu va fi eficientă decât dacă e asumată ca adevăr, numai pe baza adevărului”, a explicat și Lucrețiu Tudoroiu.