„360 de grade”, cu Alina Bădic: De ce ne este greu să ne ținem de planuri și ce ne trage înapoi

În ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, Alina Badic a explicat de ce multe persoane pot simți în această perioadă dificultăți în a-și menține planurile și obiectivele stabilite. Potrivit astrologului, poziția lui Pluto, revenit în semnul Capricornului și situat acum pe cuspida dintre Capricorn și Vărsător, aduce o perioadă karmică intensă, cu mari provocări în gândirea strategică și în avansarea planurilor pe termen lung.

Alina Badic a explicat că aceasta este o perioadă în care multe planete se găsesc pe ultimele grade ale zodiilor, ceea ce complică progresul și poate duce la reglări de conturi și reevaluări necesare. Această configurație astrală ne influențează să ne reconsiderăm acțiunile și deciziile, adesea simțindu-ne blocați sau incapabili să avansăm așa cum ne-am propus.

În plus, energia concentrată pe ultimele grade ale diverselor zodii ne trage înapoi, forțându-ne să ne ocupăm de situații nerezolvate sau neclarificate. Aceasta este o perioadă de introspecție și reevaluare, în care ne confruntăm cu situații și evenimente pe care le-am considerat anterior finalizate sau bine înțelese, dar care acum necesită o nouă abordare.

„Acum sunt câteva zile în care ne va fi foarte greu să gândim lucrurile în viitor. Deci, pentru cei care își doresc să facă foarte multe lucruri, care își doresc să realizeze ceva concret, să simtă că avansează, nu este un moment prielnic. Pentru că aceste planete pe grade anaretice, atunci când sunt multe planete pe ultimele grade în zodii, indiferent de zodie, să spunem că este foarte greu să mergem înainte, sau să fim vizionari sau să ne ținem de planurile pe care ni le-am propus. E atâta forță, atâta energie pe ultimele grade din diverse zodii ne trag pe undeva, ne trage această energie către reglări de conturi, ne trage această energie către reevaluarea anumitor evenimente și o anumită reevaluare a anumitor situații pe care noi le-am crezut de nota 10, și iată că nu sunt chiar de nota 10”, a spus astrologul.

Perioada actuală este decisivă pentru creșterea și evoluția personală

Alina Bădic recomandă prudență și deschidere în aceste zile, subliniind importanța de a fi atenți la persoanele și evenimentele care ne pot ajuta să traversăm această perioadă complexă. Este important să identificăm corect ce ne blochează și să căutăm soluții pentru a depăși aceste obstacole, perioada actuală fiind una decisivă pentru creșterea și evoluția personală până în 2026.

„Poate am crezut că am înțeles anumite lucruri, poate am întrerupt, cam depășit anumite aspecte. Și nicidecum se pare că avem de descoperit zilele acestea ce elemente încă sunt într-o fază incipientă din punct de vedere al reglajelor karmice. Deci, trebuie să descoperim neapărat care este situația cu gradul cel mai mare de confuzie, cu toții avem ceva ce trebuie descoperit. Ce este de făcut pentru a debloca această situație de mare grad de confuzie și trebuie să vedem care sunt acele persoane care ne pot ajuta în această, să spunem așa, acțiune, pentru că perioada ne va scoate în cale și întâlniri predestinate, persoane care, cu siguranță, au un cuvânt de spus în viața noastră. Oricum, perioada rămâne încărcată de simbolistică și de elemente karmice până în 2026, cu toții vom trece prin tot felul de experiențe menite să ne ajute a evolua”, a transmis Alina Bădic.