Alina Bădic, despre ce ar fi bine de făcut în seara în care are loc Luna Nouă: Vine la pachet cu o extraordinară forță cu care noi putem mișca lucrurile. Este o zi precum un motor (VIDEO)

Alina Bădic, astrolog și realizatoare a emisiunii „360 de grade”, a vorbit, marți, pe B1 TV, la „News Pass”, cu Laura Chiriac, despre Luna Nouă din 13 decembrie și ce ar fi de făcut în acea seară, dacă e bine să scrii anumite gânduri, idei.

“Depinde și cât suntem de puternici din punct de vedere psihic, că, spre exemplu, sunt persoane care au o forță incredibilă și nu mai au nevoie să scrie. Dar dacă suntem la început, este bine să scrii, să lansezi o intenție în Univers, scriind. Dar trebuie s-o și percepi la nivel mental, să te gândești la ea, nu neapărat să faci ceva concret, să îți propui, pentru că Luna Nouă, de aceea îi spune Lună Nouă și este și într-un semn de foc și conjunctă cu Marte. Deci are o dinamică aparte. Ceea ce o mai destabilizează este această cuadratură cu Neptun, în semn de apă, emoțiile ne mai pot da înapoi, adică s-ar putea să ai o emoție care pur și simplu te tulbură și nu mai poți să fii productiv, iar luna, ce trebuie să înțelegem de ce întotdeauna când este Lună Nouă și Lună Plină, nu mai vorbim despre eclipse, ziua respectivă poate fi considerată zi portal, pentru că Luna în astrologie este și cea care declanșează procesul îmbătrânirii.

Dacă noi am ști cât de importante sunt vibrațiile pe Lună, i-am da foarte mare importanță pentru că vedeți oameni care sunt mult mai îmbătrâniți decât alții. De ce? Pentru că au Luna tensionată, orice emoție, toate aceste evenimente cotidiene, ei nu le alchimizează precum un om cu Luna puternic aspectată și orice trăire pe tine te uzează, normal, dacă te enervezi din orice.

De aceea Luna este foarte importantă, iar atunci când vorbim despre Lună Nouă și despre Lună Plină, potențialul nostru crește. Spre exemplu, mâine, pe 13 decembrie, această Lună Nouă vine la pachet cu o extraordinară forță precum un fel de adrenalină dusă la maxim, cu care noi putem mișca lucrurile. Mâine este o zi precum un motor.

Este o perioadă atât de puternic încărcată de vibrații, care ne asigură protecție, dacă facem ceea ce trebuie, încât, eu aș da un sfat. Mi-aș petrece foarte mult timp, foarte mult timp, și eu chiar îmi petrec foarte mult timp analizând tot ce fac, unde am greșit, unde trebuie să recunosc că am greșit, unde am fost slabă, unde sunt vulnerabilă, unde nu fac lucrurile așa cum poate i-ar plăcea Lui Dumnezeu. Să știți că nu înseamnă să faci ceva ce nu îi place Lui Dumnezeu doar dacă furăm, mințim sau înșelăm. Pot fi și lucruri minore, spre exemplu, să permiți, mai ales dacă ești inițiat în domeniul acesta, să îți scadă vibrația, doar că cineva ți-a vorbit urât sau doar că cineva ți-a făcut ceva.

Aici este marea forță, să nu te tulburi, chiar și atunci când alții te provoacă. Și dacă am ști câtă energie consumăm atunci când ne deturnează ceva micuț, ceva minor de pe drumul nostru, spre exemplu, te apuci să înveți pentru un examen și sună telefonul, și te ceartă cineva sau te tulbură. Te- a abătut total de la drumul tău. Oamenii care reușesc în viață nu neapărat trebuie să consulte astrologul, dar ei înșiși pot fi mici astrologi, dacă au simțurile, pentru că pot să fii astrolog dacă antenele tale sunt foarte corect asamblate cu ceea ce se întâmplă în Univers, tu să simți, spre exemplu, dimineață tu simți. Astăzi este o energie bună să facem sport.

Mâine este o energie bună să învățăm. Poimâine este o energie bună să te ocupi de un proiect financiar. Dar ce mai este important, să încercăm să facem lucrurile cu o anumită regularitate.

Nici nu aveți idee cât de productiv poate să fie să facem lucrurile într-o direcție în care ele capătă o conduită, capătă o anumită regularitate. Nu este ușor, evident, dar să încercăm zilnic să facem ceva și să ne ținem de acel proiect. Interesant ar fi dacă de mâine, pentru că este această forță a acestei Luni, noi este o Lună Nouă cu totul și cu totul specială, ea primește foarte multă forță și de la faptul că Uranus, care și el induce într-un fel schimbarea specifică Lunii Noi. Acest Uranus este foarte bine aspectat, cu Neptun și cu Pluto, adică dacă suntem în acord cu Universul. Dacă spre exemplu, tu ai destin să creezi pentru oameni sau să ajuți oamenii și acum tu vrei să lansezi în univers, mâine, de Lună Nouă, faptul că vrei să te îmbogățești. Dar, în principiu, ar cam trebui să ne știm misiunea. Este interesant să ne analizăm în harta natală și nodurile lunare.

Nodurile lunare care vorbesc, de asemenea, ele sunt niște puncte virtuale. Ele reprezintă două intersecții, intersecția orbitei Lunii în jurul Pământului, cu mișcarea aparentă a Soarelui, în jurul Pământului, cu acea numita ecliptică și ele reprezintă focare. Aceste focare vorbesc despre ceea ce putem declanșa în această viață folosindu-ne de bagajul de altădată. Și aici este o discuție foarte interesantă, pentru că de foarte multe ori noi greșim, crezând că trebuie total să abandonăm anumite obiceiuri din alte vieți și acum să fim cu totul altcineva.

Nu așa se pune problema, este important să știm să facem această conversie, folosindu-ne de tot ceea ce am creat altădată, să dezvoltăm acum ceva incredibil. Cei care știu să folosească aceste energii ajung la performanță în multe domenii”.