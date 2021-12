Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 decembrie 2021. Câteva zile foarte frumoase pentru nativii Pești (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămână 19 – 25 decembrie 2021. Invitatul său a fost Lucrețiu Tudoroiu.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 decembrie 2021

„Fiecare fenomen de Lună Nouă sau de Lună Plină are o relevanță aparte, în funcție de astrograma personală. Astfel, casele astrale natale pe care se află luminariile în aceste momente determină zona în care vine către noi mesajul universului, indiciul pe care trebuie să ne axăm până la următorul eveniment astral similar. Mâine (duminică, 19 decembrie) Luna Plină are loc pe al treilea decan în semnul Gemenilor, respectiv în semnul Săgetătorului, marcând importanța unor discuții lămuritoare, puternic amprentate karmic, ceva ce ne vorbește despre elemente de destin pentru structura noastră sufletească foarte relevante, într-o simbioză perfectă cu forța neptuniană – avem sextil Neptun-Pluton și Neptun-Venus. Harta zilei sesizează, însă, încă două cuadraturi delicate, Neptun-Soare și Neptun-Lună”, a spus Alina Bădic, în debutul emisiunii de pe B1 TV.

Berbec

Mare atenție la vi se spune în aceste zile, dar și la ce spuneți sau în ce măsură vă luați anumite angajamente, fie ele verbale sau scrise, pentru că de câte ori vorbim despre Lună Plină există posibilitatea ca pe fondul unei infuzii emoționale energetice foarte puternice să fiți puțin mai exuberanți și să faceți promisiuni pe care nu le puteți îndeplini. S-ar putea să existe chiar posibilitatea să vă negociați un contract zilele acestea.

Taur

Mare atenție cum puneți problema, pentru că există posibilitatea să interacționați cu o situație puțin nefirească. E posibil să participați la o discuție sau la o întâmplare similară în care problema să se pună de o manieră oarecum extravagantă, dar care v-ar putea tulbura – o tulburare care, totuși, n-ar trebui să aibă loc dacă v-ați conecta corect la credință și la misiunea dumneavoastră. Să rămâneți racordați la realitate și să nu vă lăsați induși în eroare de diverse elemente care pot deforma adevărul!

Gemeni

Sunteți într-o mare revelație. Începeți să aveți viziuni și să simțiți ce se vrea de la dumneavoastră, deveniți foarte receptivi, iar mesajele universului vin într-o formulă foarte interesantă. Vă așteaptă câteva zile cu adevărat paranormale. Începeți să vedeți neadevărurile din jur, ceea ce până acum nu v-a prea interesat- de altfel, ar trebui să priviți totul de o manieră dornică de adevăr. Sunt câteva zile de o mare transparență, în care sunteți ajutați de univers să înțelegeți și să identificați elementele cele mai puțin oneste, precum și să vă raportați corect la cei din jur.

Rac

Interiorizarae și introspecția capătă o dimensiune cu totul și cu totul deosebită. Mai mult decât atât, treceți în continuare prin această provocare în care universul vine și cu recompense, dar vine și cu o solicitare, astfel că trebuie să vă mulați după temperamentul persoanelor cu care colaborați. Trebuie să fiți foarte atenți la orice formă de agresivitate, indiferent dacă ea pleacă de la dumneavoastră către ceilalți sau viceversa.

Leu

De câte ori avem fenomen de Lună Plină, nu sunteți foarte fericiți, iar asta deoarece natura dumneavoastră solară este afectată de această opoziție Soare-Lună, cu atât mai mult cu cât zilele acestea Soarele și Luna primesc și aspecte negative de la Neptun. E posibil să fiți puși într-o postură puțin confuză. Cu siguranță, vor fi niște scurtcircuite care vă vor deranja. Ca atare, e important să fiți foarte zen în această perioadă și să nu vă lăsați tulburați.

Fecioară

Luna Plină vă vorbește puțin despre raportarea dumneavoastră la socio-profesional, dar și despre planul domestic. Trebuie să înțelegeți cât timp vă face plăcere să stați într-un mediu domestic confortabil și cât timp vă doriți să vă concentrați pe carieră. Aveți niște propuneri foarte serioase. Bombardamentul pe zona spirituală este permanent, dar chiar zilele acestea, cu Luna Plină, s-ar putea să vină către dumneavoastră propuneri care trebuie puțin ajustate – nu trebuie nici să le respingeți categoric, dar nici să le acceptați ca atare.

Balanță

Vă simțiți ca peștele în apă cu Luna Plină în semn de Aer. Veți înțelege foarte bine anumite mesaje pe care vi le oferă universul spre analiză în aceste zile. S-ar putea să fie vorba despre un examen – nu neapărat unul propriu-zis, poate fi la fel de bine un examen energetic sau unul spiritual. În orice caz, vă gândiți foarte serios cum să vă mai specializați într-o anumită zonă sau cum să vă îmbunătățiți planul relațional, cu cine să discutați pentru a pune țara la cale, cum s-ar spune. Sunt câteva zile foarte importante pentru organizarea agendei, fie că este vorba despre întâlniri sau rezolvări pentru anumite situații. În 2021 ați cam înțeles care sunt persoanele prioritare în viața dumneavoastră.

Scorpion

Evident, Luna Plină este în esență o vibrație tipică Scorpionului, indiferent dacă are loc pe axa Taur-Scorpion sau dacă are loc pe altă axă, cum este cazul de față – Gemeni-Săgetător. Este foarte important să înțelegeți că fiecare moment are o anumită vibrație, are o anumită energie căreia trebuie să îi facem față. Persoanele cu tipar de Scorpion au înțeles extraordinar de multe lucruri în ultima perioadă.

Săgetător

Aveți un marcaj care, pe de o parte, vă apasă, dar care pe de altă parte vă și trezește interesul. Cu siguranță, veți experimenta ceva care va veni și cu ceva satisfacție, dar și cu aspecte care vă vor răscoli. Este de parcă vă pregătiți pentru un eveniment foarte important și totul este de minune, dar există și o umbră, există ceva care vine să vă necăjească. Testul este exact pe zona care vine și cu o parte mai puțin plăcută – dar nu flagrant neplăcută.

Capricorn

În ultima vreme ați beneficiat de un sistem relațional foarte bine pus la punct. Ați înțeles cât de bine este să aveți de-a face cu oameni cărora să le pese cu adevărat. Oamenii din jurul dumneavoastră sunt foarte responsabili și știu să vă îndrume exact acolo unde aveți nevoie de această îndrumare. Luna Plină este pe o axă care vă vorbește despre suflet, despre introspecție. Sunt două-trei zile în care vă introspectați de o manieră unică.

Vărsător

Veți experimenta zilele acestea o oarecare tensiune relațională. Trebuie să vă identificați prioritățile pentru că nu vă puteți ocupa în egală măsură de toată lumea care vă solicită – altfel, ar însemna să nu vă mai ocupați de dumneavoastră. Acest final de an vă invită să înțelegeți unde ați fost ucenici și unde ați fost pedagogi. Ca atare, vor fi și zone în care dați examene, și zone în care susțineți examene, iar prioritățile pe care le veți stabili zilele acestea sunt foarte importante.

Pești

Se anunță câteva zile foarte frumoase. Sunteți un soi de vectori de la care pleacă spre ceilalți niște raze prin care sesizați adevăruri mai puțin plăcute sau atrageți atenția asupra unor situații diverse, sau poate chiar le reproșați celor din jur anumite lucruri. Pe de altă parte, ar fi bine să vă și reculegeți puțin și să vedeți de ce anume v-ați implica într-o relaționare cu o persoană care poate nu face neapărat parte din destinul dumneavoastră. Trebuie menajată un pic și energia în zona spirituală.