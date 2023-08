Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 20 – 26 august 2023. Aspecte care vorbesc despre revenirea la adevărul din noi (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 20 – 26 august 2023.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 20 – 26 august 2023

„Aspecte care vorbesc despre falsul sine la care trebuie să renunțăm, despre revenirea la adevărul din noi și despre o dinamică a perioadei de mare forță. Faci un compromis, ceva te supără, te provoacă, chiar acest lucru te poate face mai puternic. Cum și când te confrunți cu umbra? Ai un potențial rămas neexplorat? Rezolvă toate aceste lucruri! O perioadă în care este indicat să ne confruntăm cu tot ceea ce am menționat anterior, o perioadă în care este foarte important să ne confruntăm cu toate lucrurile care, pe undeva, vin și ne trag înapoi”, a spus Alina Bădic, în debutul emisiunii de pe B1 TV.

Berbec

Există acum câteva evenimente astrale care vorbesc explicit despre karma voastră, despre ceea ce aveți de făcut. Ați intrat pe un soi de direcție foarte specială, în care aveți în destin, în această perioadă, o îndeplinire a misiunii voastre. Persoanele care au multe planete pe semne de Pământ vor fi cele mai puternice. Ca atare, un astfel de nativ Berbec va fi foarte bine ancorat în această realitate dură, care vă îndeamnă să vă rezolvați un ansamblu de restanțe karmice. Resimțiți din plin această luptă în astral.

Taur

Există o inspirație cu totul și cu totul deosebită pentru voi, ca nativi Taur, grație prezenței lui Jupiter și Uranus în semn. Sunteți cea mai inspirată zodie, în sensul că idei ca la voi n-o să mai găsim la alte zodii pe o perioadă destul de amplă, nu numai în această săptămână. Jupiter amplifică inspirația dată de Uranus și atunci 2023 este un an dominat de această inspirație! Pur și simplu este o inspirație care apare de nicăieri și care are o relevanță foarte mare pentru voi.

Gemeni

Pentru acei Gemeni care au multe planete în semne de Aer, inclusiv în semnul Gemenilor, există riscul să simțiți că ați pierdut perspectivă, că nu mai puteți vedea exact cum stau lucrurile sau cum vor sta ele peste doi-trei ani. În primul rând, trebuie să observăm unde apare deficitul, iar apoi trebuie să observăm unde este confruntarea cu umbra. Nimeni nu scapă de această confruntarea cu umbra! Totul în univers este energie, dar tip de energie este guvernată după anumite principii.

Rac

Tocmai ce ați avut un aspect care, cu siguranță, v-a ajutat. Este vorba despre această Lună Nouă în semnul Leului! Pentru voi a fost o perioadă destul de prolifică din punct de vedere financiar. Aveți multe idei, multe proiecte. Pe undeva, vă pregătiți să vă simțiți ușurați de plecarea lui Pluton din semn opus. Ca atare, vor apărea ceva modificări în destinul vostru.

Leu

Care este sprijinul tău atunci când lucruri importante pentru tine ți-au fost luate sau atunci când ți-ai pierdut echilibrul? Este o perioadă în care ideea de refugiu devine semnificativă, pentru că anumite planete se pare că ne pot ajuta să ne „negociem” relația cu acest Saturn în semnul Peștilor. Soarele, guvernatorul Leului, poate avea o parte foarte benefică. Dacă aveți un Soare foate bine aspectat în semn, acest lucru înseamnă revitalizare, înseamnă că tot timpul sunteți tonici, optimiști, binevoitori și doritori de a asigura un confort emoțional.

Fecioară

Conjuncția Marte – Mercur este foarte importantă pentru că ea vorbește despre lucruri pe care le putem pune în practică și care ne vor aduce foarte multe satisfacții. În plus, prezența nodurilor lunare pe axa 2.8 este una foarte specială. Veți fi implicați în proiecte destul de semnificative din punct de vedere financiar. Există foarte multe aspecte astrale care sunt extraordinar de avantajoase, mai ales pentru persoanele care sunt implicate în activități comerciale.

Balanță

Pentru voi, Uranus este o forță în această perioadă, deoarece ocupă casa a VIII-a, casa banilor, bani pe care nu îi putem controla atât de ușor întrucât este voba despre casa Scorpionului, iar Scorpionul nu este o zodie care poate fi controlată și coordonată cu ușurință. Ca atare, puteți avea surprize de natură materială într-o manieră în care ar fi ideal să găsiți o constantă, să reușiți să echilibrați totul, dar este destul de dificil.

Scorpion

Pentru voi, este cu adevărată importantă configurația Zmeu, care îl cuprinde și pe Pluton în toată splendoarea și grandoarea lui, perfect aspectat. Pluto primește în acest moment patru aspecte, trei trigoane și un sextil, de la planete foarte importante. Ca atare, are o relevanță uriașă în acest moment și produce o descărcare karmică de mare forță. Este o perioadă foarte prolifică pentru voi, dar este și o invitație de mare transformare!

Săgetător

Aveți șansa unei expansiuni într-o zonă în care nu ați muncit neapărat toată viața, dar în care la un moment dat au venit niște propuneri din senin, propuneri despre care ați simțit din prima clipă că vi se adresează și că pot reprezenta un sprijin, un ajutor pentru voi. Trebuie să vă dați această șansă deosebită de a avea expansiune! S-ar putea să vă dezvoltați pe mai multe zone. Este o perioadă care, de asemenea, v-ar putea asigura un profit substanțial, profesional.

Capricorn

În primul rând, aveți șanse foarte mari să câștigați mult mai mult. Trebuie să vă puneți mintea la contribuție substanțial și să vedeți cum puteți să creșteți o afacere, un proiect sau altceva în care sunteți implicați. Aveți o forță foarte mare de concentrare, cu acest Pluto puternic în semn. Dispuneți de o capacitate telepatică și vom vedea foarte mulți nativi Capricorn care comunică telepatic de o manieră ireproșabilă și impecabilă cu persoane la care țin foarte mult sau care reprezintă cu adevărat ceva pentru ei.

Vărsător

Este fundamental să înțelegeți unde este acea zonă în care se produce cea mai intensă metamorfoză, acea zonă în care se produce transformarea. Este foarte important să înțelegem principiile după care funcționează toate energiile cu care ne intersectăm. Pentru voi, relevanța configurației Zmeu este să găsiți „câlcâiul lui Ahile”. Altfel spus, trebuie să găsiți zona prin care pierdeți energie!

Pești

Pentru voi, este o perioadă când simplă, când complicată – depinde cum privim lucrurile. Cele trei opoziții de pe semnul vostru vorbesc despre un soi de confruntare care poate să aibă legătură cu o confuzie, o confuzie care poate pleca de la o discuție neinspirată, de la o agresiune care poate veni din partea unei persoane apropiate. Ar putea fi vorba și despre o persoană care vă contestă autoritatea fix acolo unde voi considerați că aveți o autoritate de necontestat. Chiar și așa, configurația astrală Zmeu spune, „hai că poți!”, „hai că putem să ne ridicăm deasupra acestor lucruri!”.

