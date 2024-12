Ghid complet pentru cumpărarea unei mașini electrice

Mașinile electrice nu produc emisii poluante, au costuri reduse de funcționare, asigură performanțe avansate, sunt silențioase și eficiente din punct de vedere energetic. Acestea sunt doar o parte a avantajelor care conving șoferii că achiziția lor vine la pachet cu plusuri considerabile.

Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra o mașină electrică?

Primul aspect pe care ar trebui să îl ai în vedere la achiziționarea unei este autonomia. Adică, ce distanță ai putea să o parcurgi cu aceasta până la descărcarea bateriei. Este important să te documentezi bine și să alegi un autovehicul cu o autonomie care să corespundă nevoilor tale zilnice.

Un alt aspect care trebuie să te preocupe este încărcarea mașinii. Deși numărul stațiilor de încărcare este în creștere, este foarte posibil ca în localitatea ta să nu existe – și nici măcar în apropiere de localitatea ta. În plus, ai în vedere și timpul alocat pentru încărcare – de la 30-50 minute în regim fast-charge, până la câteva ore dacă va trebui să aștepți ca o altă mașină să fie încărcată. Nu vei întâmpina astfel de probleme dacă ai posibilitatea să instalezi o stație de încărcare acasă.

Pe de altă parte, te poți gândi la un model nou de mașină electrică sau la o variantă second hand. Trebuie să știi că dacă optezi pentru un model nou, te vei bucura de beneficii considerabile, începând cu garanțiile extinse oferite de producător – de obicei 3-5 ani pentru vehicul și până la 8 ani pentru baterie. În plus, programul Rabla Plus oferă subvenții generoase. Pe de altă parte, achiziția unei mașini electrice second-hand, deși presupune costuri mai mici, implică riscuri semnificative, în special legate de starea bateriei.

În funcție de ce criterii alegi mașina electrică potrivită?

Cele mai importante criterii în funcție de care ar trebui să alegi mașina electrică potrivită includ bugetul, dimensiunea și tipul acesteia și, bineînțeles, caracteristicile tehnice.

Când discuția privește bugetul, acesta nu privește doar prețul inițial al mașinii, ci și opțiunile de finanțare pe care poți conta – ratele prin leasing sau credit. Nu ignora nici subvențiile și reducerile oferite prin programe guvernamentale, cum ar fi Rabla Plus (poți consulta AFM pentru mai multe informații), care pot reduce semnificativ costul inițial. Pe lângă aceste aspecte, ia în considerare și costurile asociate utilizării pe termen lung, cum ar fi încărcarea bateriei, întreținerea și asigurările, care sunt, de obicei, mai mici decât la mașinile cu motor termic.

Stabilind bugetul, te poți orienta și către mărci și tipuri de mașini electrice disponibile pe piață care să corespundă stilului tău de viață. Presupunând că locuiești într-un oraș mare și aglomerat, poate că ți-ar fi potrivit un hatchback electric compact. Un astfel de autovehicul oferă manevrabilitate ridicată, este ușor de parcat și are un design modern, potrivit pentru deplasările urbane. Pe de altă parte, dacă ai nevoie de mai mult spațiu sau călătorești frecvent cu familia, un SUV electric poate fi soluția ideală. În schimb, dacă preferi un vehicul elegant și polivalent, pentru utilizare mixtă, atât în oraș, cât și pe distanțe mai mari, un sedan electric ar putea fi o alegere inspirată.

Și nu în ultimul rând, pentru că sunt foarte importante, ai în vedere caracteristicile tehnice ale unei mașini electrice, determinante în alegerea modelului potrivit:

capacitatea bateriei, măsurată în kWh, determină autonomia unei mașini electrice, influențând distanța pe care o poți parcurge fără a opri pentru încărcare;

puterea motorului electric, exprimată în kW sau CP, alături de cuplul motor, asigură o accelerație rapidă și o experiență de condus dinamică;

sistemele avansate de bord, cum ar fi navigația inteligentă și conectivitatea cu smartphone-uri, optimizează traseele și îmbunătățesc confortul utilizatorului.

Rezumând, alegerea unei mașini electrice potrivite implică evaluarea atentă a criteriilor esențiale, asigurând astfel o tranziție eficientă și sustenabilă către mobilitatea electrică.