Șoferii, amendați cu 607 lei din cauza unei greșeli banale. Ce prevede noul Cod Rutier 2025

Mulți conducători auto nu știu că pot primi chiar dacă respectă regulile de circulație. În anumite situații, greșelile pasagerilor pot atrage sancțiuni directe asupra șoferului. Una dintre cele mai frecvente abateri este nefolosirea centurii de siguranță.

Ce amendă poate primi șoferul în aceste situații

Dacă un pasager, fie că se află pe locurile din față sau pe bancheta din spate, nu poartă centura, responsabilitatea revine șoferului. Conform Codului Rutier 2025, acesta poate fi sancționat cu o între 405 și 607,5 lei (echivalentul a 2-3 puncte de amendă), plus puncte de penalizare.

Noile reglementări impun și măsuri mai stricte pentru transportul copiilor. Cei sub 135 cm trebuie să fie așezați în scaune auto omologate, iar cei sub 3 ani trebuie transportați pe bancheta din spate, sub supravegherea unui adult. Copiii mai mari trebuie să poarte centura de siguranță ajustată corespunzător, informează .

În plus, punctul de amendă a crescut la 202,5 lei în 2025, comparativ cu 145 lei în 2024, ceea ce face ca și cele mai mici încălcări ale regulilor să fie mai costisitoare. Autoritățile speră că aceste măsuri vor spori siguranța rutieră și vor reduce numărul accidentelor.