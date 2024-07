Adrian Veștea, întrebat despre eventuale majorări de taxe și impozite din 2025: PNL nu susține un astfel de demers. Vom dori să păstrăm actualul sistem fiscal (VIDEO)

PNL nu susține eventuale majorări de taxe și impozite din 2025, a declarat liberalul Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării și președintele ales al Consiliului Județean Brașov, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Adrian Veștea, pe B1 TV, despre măsurile pe care le pregătește Ministerul Finanțelor

Întrebat despre planul de măsuri, liberalul a spus: „Încă nu sunt publice toate aceste măsuri. Cu siguranță că până la data de 1 septembrie colegii noștri de la Ministerul Finanțelor vor pregăti un astfel de plan pe care îl vor supune atenției. Evident, vor exista mai multe variante. Va fi supus atenției coaliției de guvernare, iar toate aceste măsuri care urmează să fie luate în cadrul acestui plan urmează să fie discutate punctual și fiecare dintre ele vor fi evaluate din punct de vedere al oportunității în care vor putea fi implementate în perioada următoare”.

„Un lucru este cert, poate avem și știm cu toții că avem un buget foarte mare de dezvoltare la nivelul României. Sumele provin atât din programele naționale care sunt istorice – și putem vorbi de Programul Național Anghel Saligny, care are un buget de aproape 65 de miliarde, care va duce în următorii ani la modernizarea tuturor comunităților din România. Nu există o comunitate care să nu beneficieze de acest program național”, a adăugat Adrian Veștea.

„Mai mult decât atât, avem Programul Național de Redresare și Reziliență, un alt program care, la rândul lui, urmează să aibă parte de cofinanțări. Sunt sume de bani care vor veni ca și contribuție atât din partea autorităților locale, cât și din partea Guvernului României. De asemenea, avem celelalte programe europene”, a continuat ministrul.

Adrian Veștea: PNL nu susține eventuale majorări de taxe și impozite din 2025

Întrebat dacă măsurile aflate în pregătire ar putea include majorarea anumitor taxe și impozite din 2025, el a răspuns: „Partidul Național Liberal nu susține un astfel de demers. Cred că am demonstrat în cei cinci ani de zile în care Partidul Național Liberal a fost la guvernare că am păstrat aceleași cote de impozitare, nu am majorat TVA, iar în prezent atât eu, cât și colegii noștri din Partidul Național Liberal, evident, toate aceste lucruri se discută în coaliția de guvernare, vom dori să păstrăm actualul sistem fiscal”.