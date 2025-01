Categoria de români care va avea un salariu redus cu 1.000 de lei. Măsurile fiscale vor afecta 200.000 de angajați

Industria IT din România va fi afectată de eliminarea facilităților fiscale, după ce s-a confruntat deja cu un val de și proiecte pierdute în fața altor state cu mână de lucru mai ieftină.

Scutirile de impozite au fost eliminate

Angajații din domeniul IT nu se vor bucura de scutiri de impozite, deși acestea erau promise până în 2028. Conform sindicatelor, această decizie a fost luată în lipsa unei consultări. În funcție de companie, pierderile vor fi suportate din bugetul angajatului sau vor fi alocate majorări pentru a acoperi o parte din tăieri, conform

Începând din 2025, IT-iștii vor fi taxați la fel ca toți ceilalți. În funcție de opțiunile angajaților, pierderile sunt cuprinse între 650 și 1.109 de lei. De exemplu, un programator plătit cu 15.000 de lei brut, va ajunge la un net de 8.775 de lei, față de 9.884 de lei, cât primea în decembrie.

„Toate companiile sunt nevoite să își refacă toate bugetele pentru 2025, să își reevalueze proiectele și, bineînțeles, să vadă dacă vor compensa această lipsă de facilitate sau dacă vor renunța la această facilitate și, eventual, la eventuale restructurări. Aceste lucruri nu prea ne încântă pentru că există riscul real ca – companiile de IT din România să dea oameni afară, în 2025”, a declarat Edward Crețesu, preşedintele ANIS – Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii.

Piața de IT se confruntă cu probleme

Domeniul IT se confruntă cu un val de concedieri la nivel global, iar potrivit unei platforme de profil, anul trecut peste 500 de companii din întreaga lume au renunțat la 150.000 de angajați. Schimbările fiscale, spun specialiștii, pot conduce, inclusiv, la relocări ale companiilor în alte țări.

„Era mai degrabă nevoie să avem puțină răbdare până când sectorul se reașează puțin și pericolul acestor relocări scade având acest avantaj competitiv, eliminându-l riscăm să vedem că lucrurile pe partea de restructurări se pot intensifica. Ne-am uitat la o sumă de bani care ne va intra în buget, neluând în calcul că dacă valul de plecări se va intensifica va putea să pierdem mai mult decât am câștigat de sumele recuparate”, a spus Florentin Iancu, președintele uui sindicat din IT.

Domeniul IT are 200.000 de angajați, care contribuie cu peste 7% la formarea produsului intern brut, cel mai important indicator al . Totuși, anul trecut industria nu a avut o evoluție evidentă la creșterea economiei, astfel că se pune problema bugetelor restrânse.

„Știu că multe companii nu au făcut creșteri în 2024 și planul pentru 2025 este similar. Ca urmare angajații care erau obișnuiți cu creșteri de 10 – 20 – 30% pe an în IT vor avea un an doilea an consecutiv cu stagnare, poate chiar scădere”, a declarat Tudor Ciuleanu, CEO-ul unei companii din IT.