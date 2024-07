Creștere de peste 30% a exporturilor de cereale în 2024. România se menține pe locul doi după Franța și e pe primul loc la exporturile de porumb

România a rămas neclintită de pe poziția a doua în clasamentul celor mai mari exportatori europeni de cereale, după Franța. Fermierii și traderii locali au livrat în anual comercial 2023-2024, în afara granițelor UE, peste 10,6 milioane de tone, față de 8,1 milioane de tone cu un an în urmă.

România e pe locul doi, după Franța, la exportul de cereale

Practic, peste 23% din cele 45,6 milioane de tone de cereale care au părăsit granițele comunității au plecat din România, anunță .

Exporturile de grâu, făină de grâu comun – echivalent boabe, grâu dur, făină de grâu dur – echivalent în boabe, orz, malț – echivalent în boabe, porumb ale României au crescut în anul de comercializare 2023/2024 ( 1.07.2023-30.06.2024) cu 30,8% peste 2022, la 10,6 milioane de tone, ceea ce plasează România din nou pe locul doi după Franța, care a marcat livrări de 13,6 milioane de tone.

Anul acesta, UE a exportat în total 45,6 milioane de tone, față de 42,6 milioane de tone de cereale anul anterior, din care peste 23% au provenit din România.

Urmează Polonia, cu 5,3 milioane de tone, care a devansat anul acesta Germania care a livrat peste granițele UE 5,1 milioane de tone, în contextul în care pentru realziarea clasamentului au fost adăugate și exporturile de sorg, ovăz și secară care sunt zero în cazul României.

Lideri la exporturile de porumb

Pe categorii de cereale, România rămâne cel mai mare exportator de , cu 2,7 milioane de tone față de 2 milioane anul anterior, din cele 3,9 milioane de tone cât a livrat UE.

De asemenea, suntem, ca și anul trecut, al doilea cel mai mare exportator de grâu comun, după Franța (9 milioane de tone). Exporturile României au ajuns la 6,3 milioane de tone, fiind cu 36,9% mai mari decât în 2022-2023, dintr-un total realizat de comunitatea europeană de 31 milioane de tone.

De asemenea, dintre cele 10,6 milioane de tone exportate, peste 1,2 milioane de tone au fost de orz, (vs 1,2 milioane de tone anul anterior), 6.339 tone de tone de făină de grâu ( vs 5.400 cu un an în urmă) și 21.940 tone de malț ( vs 2.130 de tone de malț cu un an în urmă).