El Salvador a cumpărat 410 de criptomonede Bitcoin, la super-preț. Președintele a profitat de frica noilor investitori

El Salvador, prima țară din lume care a adoptat oficial Bitcoin ca mijloc legal de plată, profită din plin de declinul pieței crypto. Președintele Nayib Bukele, în vârstă de 40 de ani, a confirmat achiziția a 410 monede BTC, în schimbul a 15 milioane de dolari. Prețul a fost excelent, de 36.500 de dolari per monedă, în medie, potrivit Yahoo Finance.

El Salvador just bought 410 #bitcoin for only 15 million dollars 🥳

Some guys are selling really cheap 🤷🏻‍♂️ https://t.co/vEUEzp5UdU

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022