Cât costă un porc înainte de Crăciun: „Oamenii înțeleg că nu sunt porci de crescătorie, dar n-au bani”

Crescătorii de animale spun că prețurile porcilor înainte de sărbători sunt mici, având în vedere seceta și scumpirile din ultima perioadă. Ei explică că unii înțeleg că ei nu vând porci de crescătorie, dar cu toate astea nu au bani să cumpere.

Deși sunt animale de crescătorie, clienților li se pare prea scump kilogramul de carne

Tot mai mulți țărani sunt dezamăgiți și spun că ies în pierdere anul acesta, deoarece românii nu știu să ofere un preț corect pe o carne de calitate. Unii chiar s-au decis să-i taie și să-i bage la congelator, decât să-i vândă pe mai puțini bani, scrie .

Un fermier din Caracal a explicat că el are de vânzare 3 porci mari, așadar cumpărătorii ar trebui să scoată din buzunare între 3.500 și 4.000 lei, așadar 15-16 lei/kilogramul.

„Oamenii sunt de bună credință, înțeleg că nu sunt porci de crescătorie, dar n-au bani, și se duc și ia de lângă Alexandria din cei de fermă, că sunt mai ieftini”, precizează acesta.

Un preț cu care și-ar dori să vândă cei trei porci pe care îi are pentru comercializare ar fi 15-16 lei/kg „în viu”, or oferta supermarketurilor deja se apropie de acest preț, dar pentru . „La noi kilogramul de porumb este 1 leu, mai are cineva aici și vinde, dar în alte părți e mai scump.

Deocamdată n-am fost nevoit să cumpăr, am avut de anul trecut, însă dacă nu-i vând, trebuie, pentru că ce am nu va mai fi de ajuns”, mai spune crescătorul.

Fermierii spun că anul trecut au fost crescători care au vândut și cu 20 lei/kg, pentru că porumbul s-a scumpit iar animalele sunt crescute cu greu.